Jakube, Krnovu vyšel úvod sezony na jedničku. Lepší už to snad ani být nemohlo…

Určitě. Nebylo vůbec jednoduché navázat na tu odmlku, která tady na jaře kvůli covidu byla. Přiznám se, že pro mě nebylo vůbec snadné udržovat se v kondici. Před sezonou jsme ale poctivě potrénovali, odehráli dost přípravných zápasů, takže bych řekl, že teď těžíme z dobré připravenosti a kondice. Je na nás vidět chuť hrát.

Těsně před sezonou jste přišli o klíčového stopera Macíka, který zamířil do Vítkovic a nahradil jej Machalický. Čekal jste, že si obrana tak rychle sedne?

Ve fotbale je možné prakticky všechno. To, že přišel Machy, je pro nás obrovský přínos a do týmu skvěle zapadl. Režíruje celou naši hru a dává jí jasný řád.

Na hřišti hodně komunikuje, určitě je to úleva i pro vás…

Rozhodně to pro mě je velká pomoc. Nemusím už křičet po všech klucích, ale stačí mi komunikovat s Machym, který to nadále předává dál. (smích)

Jak dlouho vlastně brankáři trvá, než si zvykne na herní návyky nového stopera?

U Machyho to bylo velice jednoduché, protože už má něco odkopáno a je to velmi zkušený hráč. Dá se přečíst úplně v pohodě, takže to šlo hodně rychle. Hned v prvním zápase jsme mezi sebou věděli, že to bude dobré.

Vy už jste v Krnově delší dobu, zažil jste v kraji i záchranářské boje. Čím to, že se Krnovu v posledních dvou letech tak daří?

Protočila se spousta hráčů, o tom se vůbec nemusíme bavit, ale ve fotbale to tak prostě je. V poslední době si to sedlo, i trenér Santarius tomu dodává smysl a řád v kabině, i na tréninku.

Určitě těžíte i z toho, že kostra týmu už je spolu dlouho pohromadě…

Je to tak, polovina týmu se zná už strašně dlouho, hráli jsme spolu i v dorostu. Určitě nám to pomáhá. Týmový duch nás určitě zdobí, kluci nejsou žádná ořezávátka a vědí, co mají hrát. Máme v týmu zkušené hráče, kteří už si něčím prošli.

A co vaši soupeři v boji o nejvyšší příčky? Jak vnímáte sílu Bílovce nebo Břidličné?

Takřka nijak, soustředíme se hlavně na sebe. Člověk by se zbláznil, kdyby to všechno měl vnímat. V Krnově máme takový svůj vlastní svět a jdeme od zápasu k zápasu. Je nám jedno, jestli proti nám nastoupí Bílovec nebo Břidličná.

Věřili jste před sezonou v kabině, že můžete hrát až takhle vysoko?

Už loňský podzim nám vyšel skvěle, kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se dohrála celá sezona. (pousměje se) Chceme hlavně hrát dobrý fotbal, aby se diváci bavili a chodilo jich ještě více než teď. Jsme rádi za jejich podporu, v Krnově je fotbal historicky daný. Chceme samozřejmě i pro ně vyhrávat, abychom měli důvod po zápase slavit nějakou tou lahvinkou, jak je u nás dobrým zvykem. (smích)

Vy osobně kralujete všem brankářům v počtu čistých kont, asi prožíváte jedno z povedenějších období kariéry. Souhlasíte?

Defenziva si v posledním roce sedla, je to dáno i zkušeností hráčů v poli. Budu se opakovat, ale hrajeme spolu už strašně dlouho a je to znát. Daří se, takže si nemohu stěžovat.

Máte nějaký svůj osobní cíl i třeba co se týká počtu vychytaných nul?

Před každým zápasem samozřejmě v kabině poslouchám takové ty klasicky blbé kecy o tom, že když nedostanu gól, tak nemůžeme prohrát. (smích) Člověk se snaží hlavně nedostat branku, když se ještě k tomu vyhraje, je to o to sladší. Na druhou stranu byl teď třeba nádherný zápas v Datyni, který jsme otočili z 0:3 na 4:3, což jsem snad v kariéře ještě nezažil.

Řešil jste před sezonou nějakou zajímavou nabídku? Vašich výkonů si určitě musí všímat i v ostatních klubech…

Nějaké velké ambice nemám, chci hrát za Krnov. Hraju fotbal už čtvrtstoletí a nikam odcházet nemám v plánu. Důležité je pro mě hlavně zdraví, má přítelkyně a náš pejsek.

I tak by asi bylo hezké si třeba v dresu Krnova vyzkoušet divizi…

Hezké by to bylo, ale my se nikam netlačíme. Od vedení jsme žádný cíl nedostali, chceme prostě jen hrát pěkný fotbal pro naše fanoušky, aby se na stadion chodili bavit v co nejhojnějším počtu.