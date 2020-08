Zdroj: TJ KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁFotbal v Břidličné je na vzestupu. Do podvědomí veřejnosti se dostává čím dál více místní áčko, které patří k lídrům krajského přeboru. V klubu se netají ambicemi pro městečko na Bruntálsku vybojovat divizi. Vstup do letošní sezony mají zatím Kovohutě více než dobrý. Jak říká hrající manažer Marcel Cudrák, klíčem k úspěchu je výborná spolupráce s městem.

Rodák z Krnova působí v Břidličné necelé čtyři roky. Oslovil ho předseda Ludvík Zifčák starší. „Hrával jsem za Krnov, kde jsem ale kvůli neshodám skončil. Tehdy mi volal pan Zifčák, zda bych neměl zájem se realizovat v Břidličné. Domluvili jsme se a já nelituji, naopak tady jsem se našel,“ popisuje své napojení na klub Marcel Cudrák. „Asi to tak mělo být,“ pousmál se.

V Břidličné se chopil role hrajícího manažera. „Musím říci, že když pominu své působení v profi fotbale, tak lepší podmínky, než v Břidličné jsem nikde jinde nezažil,“ přiznává manažer, který během své hráčské kariéry zkoušel štěstí také v Karviné a Opavě.

KÁDR ÁČKA SI STAVÍ SÁM

Devětadvacetiletý rodák z Krnova se těší velké důvěře jak předsedy klubu Ludvíka Zifčáka, tak starosty města Miroslava Kladníčka. „Bez výborné spolupráce bychom nemohli fungovat. Oba mají fotbal hodně rádi, jsou všemu nakloněni. Je vidět, že chtějí fotbal posunout,“ podotýká Cudrák.

„Kádr na sezonu si stavím po konzultaci s trenéry sám. Maximálně mě to naplňuje,“ dodává jedním dechem. V současné době disponují Kovohutě zajímavými jmény. Tým z pozice hlavního kouče vede Petr Souček, bývalý brankář a také otec současného hráče pražské Sparty Filipa. Když jsme u těch hráčů, tak na soupisce figuruje například Ondřej Ficek, bývalý hráč Opavy, Karviné, či ostravského Baníku. Je jasné, že angažování kvalitních fotbalistů něco stojí.

„Naším handicapem je to, že Břidličná je trochu z ruky. Být někde v blízkosti Krnova, měli bychom to snazší a i ne tolik finančně náročné,“ přiznává manažer Břidličné.

„Těší mě ale jedna věc. Břidličná si za poslední dobu udělala jméno, stala se z ní dobrá fotbalová adresa. Ví se o nás, a hráči mají o angažmá zájem. Už to není o tak velkém přemlouvání jako v minulosti,“ podotkl Marcel Cudrák. V žádném případě ale nejsou Kohovutě týmem „žoldáků.“

V kabině mají místo i odchovanci, kteří nastupují v základní sestavě. Jedná se o Romana Györgyho, Davida Jiřičného, Luďka Zifčáka či Daniela Hoffmanna.

„Srdce týmu je z Břidličné. Všichni dobře víme, že jen s místními bychom tak vysoko hrát nemohli. Ti, kteří se nedostali do áčka, hrají za béčko,“ poznamenal hrající manažer. Silnou skupinu jsou pak kluci, kteří působili v dorosteneckém věku v Opavě, ať už jsou to Adamovský, Rolný, Češek nebo Helebrand.

CÍLEM JE DIVIZE

Břidličná patří k ambiciózním týmům krajského přeboru. Podle papírových předpokladů by se o postup do divize měla rvát s Bílovcem.

„O divizi jsme usilovali už loni, ale koronavirová pandemie soutěž předčasně ukončila. Chceme se o postup porvat letos,“ nastiňuje. „Rozdáme si to na férovku s Bílovcem. Uvidíme, kdo další ještě se bude snažit zamíchat kartami. Ambice hrát nahoře má i Fulnek,“ monitoruje sílu krajského přeboru Cudrák.

„Osobně mám z našeho týmu lepší pocit než v loňské sezoně. Xfaktorem bylo angažování trenéra Součka. Víme, co máme hrát, má to systém a řád. U kluků je navíc respektovaný a oblíbený, “ přidává další postřeh.

BŘIDLIČNÁ, TO NENÍ JEN ÁČKO

VIZITKA TJ KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ

www.kovohute-bridlicna.com



Rok založení: 1919

Klubové barvy: modrá, bílá



Největší úspěchy: účast v krajském přeboru



Umístění v poslední sezoně: 2. místo



Stadion: sportovní areál v ulici Bruntálská 175, 793 51 Břidličná

Klub má aktuálně pod svými křídly sedm družstev. Krom áčka také rezervu, dvě přípravky, dva žákovské týmy a nově dorost. „Dorostence jsme přihlásili do soutěže nově. Stáhli jsme si naše kluky z okolí. Ale rozhodně nechceme jít stylem, že budeme vybírat okolní kluby. To by byla vražda fotbalu,“ poznamenal Cudrák.

„Stejně jako ostatní kluby, tak i my bojujeme s nedostatkem dětí. Přece jenom v současné době mají děti možnost výběru z více sportů či kroužků,“ míní mladý manažer.

Břidličná disponuje dvěma hřišti, o které se vzorně stará Ivo Kosík. „Dali jsme do pořádku i druhé hřiště, koupila se nová vřetenovka, máme i zavlažování přímo v zemi,“ prozradil Cudrák.

„Nyní chceme v další etapě udělat nové chodníky. V plánu je také oplocení a oprava tribuny,“ nastiňuje nejbližší plány. „Chceme mít hezký areál, to je základ. K dobrému fotbalu potřebujete i kvalitní zázemí,“ zdůrazňuje Marcel Cudrák.

Mezi velké sponzory klubu patří Alinvest, Hotel Džbán a hlavně město Břidličná. „Díky hotelu Džbán máme postaráno o skvělou regeneraci,“ prozradil devětadvacetiletý manažer.

NEJVĚTŠÍ DERBY S KRNOVEM

Na první pohled se může zdát, že největším rivalem Břidličné je Rýmařov, který se nachází osm kilometrů od Břidličné, ale není tomu tak.

„Vzhledem k mé minulosti a faktu, že několik kluků hrávalo za Krnov, jsou zápasy s tímto týmem nejvyhecovanější. Někdy mi ale přijde, že až moc. Těšíme se na něj hlavně kvůli vysoké divácké návštěvě,“ zvedl prst Marcel Cudrák.

Na domácí zápasy Kovohutí chodí přibližně okolo 150 diváků. „Chtěli bychom větší návštěvy. Třeba se nám to v budoucnu povede. Snažíme se nyní o tom, aby se naše utkání nekryla se zápasy Rýmařova,“ končí povídání.

David Jiřičný: Hrát za Břidličnou je pro mě hodně emotivní

Mezi velké postavy fotbalového klubu z Břidličné patří David Jiřičný. Zkušený stoper v minulosti kopal pět let divizi v Rýmařově. Šestatřicetiletý zadák se řadí v klubu do skupiny místních odchovanců.

Jaké to je hrát za Břidličnou?

Pro mě velice emotivní, protože jsem v Břidličné fotbalově vyrostl. Pět roků jsem hrával v Rýmařově divizi. Nedám na toto angažmá dopustit, s Jiskrou mám hodně krásných zážitků. Chtěl jsem se ale vrátit a dohrát kariéru v Břidličné, což se mi plní.

Je krajský přebor podle vás pro Břidličnou stropem? Nebo by jí slušela divize?

Momentálně máme tým určitě na to, abychom divizi vykopali. Ale osobně si myslím, že kraj je pro nás ideální. Hrajeme na špici.

Jak jako odchovanec vnímáte to, že máte v kádru docela dost kluků, jak se říká přespolních? Trenér je ze Štěpánkovic, manažer z Krnova…

Je to těžké. Nemáme mládež na takové úrovni, abychom áčko doplňovali vlastními hráči. Musím říci, že „cizí“ kluci zapadli skvěle do party. V tom vůbec žádný problém nevidím.

Co rivalita s nedalekým Rýmařovem?

Momentálně jsou ale hodně vypjaté zápasy s Krnovem. Přece jenom několik kluků tam působilo.

Vypadá to, že vaším největším konkurentem je Bílovec…

Asi ano, už podle toho, jak silný tým má. Ale každé utkání bude těžké. Musíme jít zápas od zápasu, jak se říká a dívat se sami na sebe.

Anketa | Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

Adam Rolný, záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Postup Opavy do ligy.

Lukáš Češek, obránce, záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Návštěva stadionu Nou Campu v Barceloně.

Daniel Hoffmann, záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Hrát za Břidličnou.

Roman György, záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Postup s Břidličnou do Krajského přeboru.

Patrik Simichanidis, záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Výhra Bayernu nad Barcelonou.

Tomáš Věneček, brankář:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Trénování v Kazachstánu.

Tomáš Adamovský, útočník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Soustředění s A-mužstvy v Opavě.

Ludvík Zifčák, brankář:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Návštěva fotbalové reprezentace.

Adam Helebrand, útočník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Výhra Opavy nad plzeňskou Viktorkou v osmifinále Mol Cupu. Byl to pro mě opravdu velký zážitek

Adam Ondra, záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Každý odehraný zápas po zranění.

Miroslav Daříček, obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Že vůbec můžu hrát fotbal.

Marcel Cudrák, záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zápas Tipsport ligy v barvách Karviné proti ostravskému Baníku.

Lukáš Mohyla, útočník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zahrát si vedle Marcela Cudráka.

Jakub Houdek, útočník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zápas v mládežnických kategoriích proti Realu Madrid.

Ladislav Klement, záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Hrát s Marcelem Cudrákem.

David Jiřičný, obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Pohárový zápas proti Liberci v barvách Rýmařova.

Vojtěch Berger, záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Hraní v dorostenecké ligy v Opavě, kde jsme podávali slušné výkony.