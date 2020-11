„Fotbal mě pořád baví. Pokud zdraví vydrží, chtěl bych ještě nějakou tu sezonu přidat,“ řekl s úsměvem Josef Cocher. Celosvětová koronavirová pandemie sport v Česku zcela vypnula. Fotbal se tak nehraje. „Člověk je místy až bezradný, když nemůže sportovat. Já jsem si naštěstí našel horské kolo,“ svěřila se nestárnoucí jednička Chomýže. Má projeté celé Krnovsko, zvládá i Jeseníky. „Už jsem byl i na Červenohorském sedle,“ pochlubil se. Když má den, zvládne i osmdesát kilometrů. „Záleží také na terénu a chuti. Mám své okruhy, na které se vydávám,“ poznamenal Josef Cocher, který je nekuřákem a nevyhledává ani alkohol. „Tyhle neduhy mě nesráží,“ pronesl velký sportovec.

Vedle velkého fotbalu, hraje i ten malý, a to za FK MR. Steel Group Krnov, který po 14. kole vede populární NEAFO senior ligu.Tady ale Josefa Cochera v brance nenajdete. Ve veteránské soutěži hraje v útoku a daří se mu luxusně.Hned sedmnáctkrát se už zapsal mezi střelce. „Baví mě zabraňovat i střílet branky,“ pousmál se. Brankářská legenda Chomýže začala s fotbalem v Krásných Loučkách. Přes Chomýž se dostal do Krnova, hájil také branku Karlovic. Nejvýše se ve své kariéře dostal do krajského přeboru. Zažil období, kdy do páté nejvyšší soutěže spadl Slezský FC Opava. „Chytal jsem za Krnov a to, že Opava do této soutěže spadla, bylo velkou událostí. Opava měla velkou podporu fanoušků, a to i při venkovních zápasech. Měl jsem tu čest zachytat si v Městských sadech a musím přiznat, že před tak velkou diváckou návštěvou jsem nikdy nehrál,“ svěřil se Josef Cocher, který se kamarádí se známým opavským fanouškem přezdívaným Džeky.

„Džekyho mám moc rád, stejně jako jeho kamarády z Opavy. Když mají prostor, chodí nám do Chomýže fandit. Je to příjemné,“ prozradil brankář Chomýže.

Během kariéry také oblékl reprezentační dres. Má dokonce na svém kontě starty na dvou světových šampionátech, a to v Rusku a Francii. V jakém týmu? „Zachytal jsem si na šampionátu železničářů. Byl to pro mě velký zážitek. Třeba takoví Bulhaři měli v sestavě i kluky z druhé ligy,“ přidal další ze svých zážitku Josef Cocher, který pracuje už od školy jako mistr oprav v lokomotivovém depu.