„Na to, jak máme starý tým, jsme se začátkem soutěže určitě spokojení,“ potvrzuje fotbalista, který se zároveň podílí na chodu celého klubu. Bodů podle něj mohlo být i více.

„V Bruntále jsme v prvním kole prohráli 6:3, domácí byli určitě hratelní. Na druhou stranu jsme ale vyhráli v Budišově, který má svou kvalitu, takže se to možná srovnává,“ zamyslí se.

Chomýž šla do letošního ročníku moravskoslezské I.B třídy, skupiny A, s jasným cílem – vyhnout se sestupovým bojům. V loňské nedohrané sezoně se přitom pohybovala v horních patrech tabulky, 23 bodů ve třinácti kolech stačilo na průběžné a nakonec i konečné čtvrté místo.

„Chceme v této sezoně hrát klidný střed tabulky, naším jediným cílem je nesestoupit. Máme opravdu starý tým, náš nejmladší hráč má třicet roků. Dokonce jsme museli vytáhnout i kluky, kteří už nějakou dobu nehrají,“ přibližuje aktuální stav fotbalu v Chomýži Petr Baczke.

Nejzkušenější borec týmu, brankář Josef Cocher, má dokonce padesát let. „Nicméně pořád má svou kvalitu,“ zdvihá Baczke prst. Na otázku, zda si dovede představit, že by v podobném věku ještě sám hrál, odpovídá jasně: „Já určitě ne. Smekám před Pepou klobouk, pořád se udržuje v dobré kondici,“ pokračuje.

Baczke má strach, že generaci současných čtyřicátníků nebude mít v Chomýži kdo nahradit. Může se podle něj dokonce stát, že mužský tým bude bojovat o přežití.

„Máme jenom žákovské mužstvo, tam se také potýkáme s nedostatkem dětí, na zápasy jezdí v téměř přesném počtu. Dorost u nás není, takže nemáme odkud brát. Posledními odchovanci jsme snad já a můj bratr Antonín. Nemáme odkud brát,“ krčí Petr Baczke rameny.

Jen pro představu – do vítězného utkání s Vítkovem Chomýž nastoupila v základní sestavě s průměrným věkem téměř 35 let. A to i s dvaadvacetiletým mladíčkem Patrikem Rolným.

„Přetahujeme se o hráče s okolními vesnicemi. Dneska je navíc doba taková, že si hráči i v této soutěži říkají o peníze. Může se tak stát, že za dva, tři roky už opravdu nebude kam sáhnout,“ dodává ještě k aktuální situaci Petr Baczke.

Naopak na co si v Chomýži nemohou stěžovat, to je podpora fanoušků. Na běžné zápasy jich chodí okolo stovky, na derby s Krnovem B nebo Krásnými Loučkami je to i více než dvojnásobek. „Na derby chodí třeba 200 až 250 fanoušků, jsme za jejich podporu rádi. Jezdí na nás navíc i Opaváci v čele s Džekym, kteří nám jezdí fandit i ven,“ pochvaluje si Baczke, kterému ale přidělávají vrásky na čele nová opatření, kvůli kterým se bude muset hrát bez fanoušků.

„Fotbal se hraje pro lidi, vesnice tím žije. Nedovedu si představit, že jim to zakážeme, ani popravdě nevím, jak to uděláme. Hrát a dívat se přitom na jezdící vlak nebo pasoucí se krávy, to nemá smysl. Může se navíc stát, že si někteří starší kluci řeknou, že nemají pro koho hrát a nebudou mít tu potřebu honit se za mladými kluky,“ uzavřel Petr Baczke povídání o fotbalu v Chomýži.