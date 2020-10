Priorita je jasná: pokud to vládní nařízení dovolí, tak po ukončení nouzového stavu (3. listopadu) odehrát do konce roku co nejvíce zápasů.

„Samozřejmě první podmínkou je, že restrikce nebudou ještě delší než do 3. listopadu. A musí to povolit i počasí,“ upozorňuje sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS) Vladimír Janoško (ve výřezu).

O víkendu 8. listopadu jsou v plánu závěrečná kola všech soutěží, o týden později se pak hraje ještě jarní předehrávka 16. kola krajského přeboru. „Tam bychom se snažili dostat operativně odložená utkání s tím, že bychom podzim protáhli třeba o dva víkendy, zbytek by se vložil na jaro,“ přiblížil Janoško.

Situaci však komplikují již dříve odložená střetnutí, která se měla odehrát v den státního svátku 28. října. To je teď vyloučeno. „Je otázkou, jestli organizovaný sport bude 3. listopadu puštěn. Já jsem pesimistou,“ přiznává Janoško.

„Jakmile by se nouzový stav prodloužil o týden, museli bychom podzim ukončit a směřovat vše na jaro. Ale to jsou čtyři kola plus dohrávky. Variantou jsou i březnové předehrávky, jenže nevíte, zda nebude sníh. Zejména v horských vesnicích by to byl problém. Pak by bylo nutné si pomoci i třeba umělou trávou. A co vím, tak některé kraje uvažují, že určitá kola odehrají v zimní přípravě,“ přemýšlí dál s tím, že lze sezonu prodloužit do 27. června.

„Možností je hodně, dá se s tím manipulovat, ale těžko předvídat. Spoléhám na solidárnost všech, že k tomu všichni přistoupíme rozumně. Je nesmysl hrát někdy v prosinci, na druhé straně čekám i od klubů vstřícný přístup a že si vyhovíme, pro-tože složité je to pro všechny,“ uzavírá Janoško.