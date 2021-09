/FOTOGALERIE/ Santarius je synem bývalého ligového sudího a manažera. Tím pádem bylo jasné, že i jeho kroky budou směřovat k fotbalu. Začal hrát za Město Albrechtice, poté šel do Hranic na Moravě. „Dostal jsem se tam díky střední škole. Hned první rok se vykopala celostátní dorostenecká liga, což byl obrovský úspěch,“ vzpomíná Gustav Santarius mladší.

Za muže si pak kopl v Městě Albrechticích. Stále místo si ale nevybojoval. Po vzoru táty se dal na dráhu rozhodčího. „Začátky byly velice těžké. Rozhodčí je vždycky vnímaný jako takové zlo fotbalu, nejhorší bylo vyrovnat se s nadávkami. Časem si na to ale člověk zvykne a otrká se,“ hovoří o svých rozhodcovských začátcích.

Nová role mu sedla, postupně se díky dobrým výkonům propacoval až mezi profesionály. „Když jsem v sedmnácti začínal, byl jsem jedním z mála mladých, tehdy pískali spíše starší rozhodčí. Měl jsem výhodu, že jsem se hned v osmnácti posunul do I.B třídy,“ myslí si Gustav Santarius. Nakonec to ve třiceti dotáhl až do první ligy, kde jako pomezní rozhodčí nasbíral 86 startů. „V lize už se člověk soustředí pouze na svůj výkon, fanoušky a věci okolo moc nevnímá,“ přiznává.

Na které stadiony má Gustav Santarius nejhezčí vzpomínky? „Určitě mám nejvíce v paměti zápasy na Spartě a na Baníku, kde vždycky bylo hodně lidí. Na Slavii to ještě tehdy takové nebylo, protože ta stavěla nový stadion,“ přemítá dnes už zkušený fotbalový činovník.

Nepříjemný přelom přinesl rok 2012. Komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky z prvoligové listiny vyškrtla hned čtrnáct rozhodčích, mezi nimiž byl i Santarius. „Přitom si myslím, že jsem za sebou měl povedenou sezonu. Paní Damková vyhodila čtrnáct rozhodčích z Moravy, nahoru šli čtyři z Moravy a deset z Čech. Morava byla tehdy hodně rozpolcená, ztratila deset rozhodcovských míst, ale nikdo se v tom nešťáral. Svůj konec jsem ale těžce nesl,“ uznává.

Nějakou dobu ještě pískal v nižších soutěžích, cestu zpět do ligy už ale neviděl. A tak se dal na trenéřinu. Přes Město Albrechtice se dostal do Krnova, kde se mu neskutečně daří. „Chci dělat fotbal, nesoustředím se jen na trénování, chci dělat i funkce okolo. Důležité je, aby se mé mužstvo posunovalo a hrálo dobrý fotbal,“ uzavírá povídání Gustav Santarius mladší.