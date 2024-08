Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Jak jste připravení na nadcházející ročník? Na jaké novinky se mohou fotbalisté, fanoušci těšit? Po náročném létě, kdy přípravy na nový ročník okresních soutěží probíhaly ve vysokém tempu, všichni doufáme, že nadcházející sezóna přinese potřebné uklidnění. Věříme, že se všechny soutěže budou odehrávat v klidné a pohodové atmosféře, která je pro hráče i fanoušky klíčová. V letošních soutěžích se představí celkem 31 družstev dospělých, 6 družstev dorostů, 20 družstev žáků a rovněž 20 družstev hraje v přípravkách. Přestože se na novou sezónu těšíme, nemůžeme přehlédnout jisté obavy, které nás provázejí. Vzhledem k našim povětrnostním podmínkám by se totiž mohlo stát, že okresní přebor mužů budeme muset dohrávat na sněhu. Doufáme, že se počasí vyvine příznivě a všechny zápasy proběhnou podle plánu.

Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla, dotkne vašeho okresu?

Vzhledem k tomu, že konečná podoba restrukturalizace dosud není známá, je obtížné odhadovat její dopad na naše soutěže. Myslím si ale, že na náš okres by tato reforma neměla mít zásadní vliv. Snad by mohla přinést možnost zapojení více družstev do okresních soutěží.

Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal, fotbalové soutěže? Řešíte úbytek týmů?

Zájem o fotbalové dění na našem okrese je dle mého názoru stejný. Mám velkou radost s toho, že se nám podařilo po dlouhé době uspořádat dorosteneckou soutěž. Naše kluby jsou hodně závislé na tom, kolik fotbalových nadšenců přijede na víkend na chalupy a mají chuť si zahrát fotbal.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího? Máte jich dost? Kolik jich vám chybí k ideálnímu stavu? Je zájem ze strany mladých?

S rozhodčími máme opravdu velký problém. Stavy rozhodčích potřebujeme nutně doplnit, abychom dokázali pokrýt nejen soutěže dospělých, ale i dorostu. Bohužel je v řadách rozhodčích velká "úmrtnost" – mnoho z nich končí, a kdybychom neměli věkově starší rozhodčí, nedokázali bychom obsadit ani okresní přebor. Pro soutěže dospělých potřebujeme každou sobotu minimálně patnáct rozhodčích, což je počet, který se nám zatím daří jen těžko udržet. Naštěstí se nám v rámci dlouhodobé kampaně podařilo situaci alespoň částečně zlepšit. Počet rozhodčích jsme trochu rozšířili, a výraznou pomocí jsou pro nás tzv. oddíloví rozhodčí. Na seznamu máme také několik mladých kluků, u kterých pevně doufáme, že vydrží a budou pokračovat v pískání na okresní úrovni. Dlouhodobě však musíme usilovat o to, aby se naše řady rozhodčích nejen udržely, ale ideálně i rozrostly, což je klíčové pro zajištění hladkého průběhu všech soutěží.

Jak to vypadá s Okresním pohárem? Je o toto soutěž zájem?

Okresní pohár tradičně hrajeme se čtyřmi až pěti družstvy, což z něj dělá menší, ale důležitou soutěž. Letos jsme se rozhodli zvýšit atraktivitu poháru tím, že jsme výrazně navýšili finanční odměnu pro vítěze. Tímto krokem chceme motivovat více klubů, aby se do soutěže zapojily a usilovaly o cenný pohár. Nyní bude zajímavé sledovat, jak na tuto změnu zareagují kluby a zda se nám podaří přilákat větší počet týmů, což by okresní pohár nejen zatraktivnilo, ale také zvýšilo jeho prestiž v rámci regionu.

Jak na Bruntálsku fungují mládežnické akce?

Mládežnické akce jsou v okrese dobře organizované. Přes zimu hrajeme halový přebor ve všech kategoriích. Napomohlo k tomu ustanovení trenéra mládeže, který se může věnovat této kategorii, a to od ukázky tréninku až po výběry okresů. Dále řídí soutěž mini přípravky.