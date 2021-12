„Mohli jsme uhrát více bodů. Bohužel nás srážela špatná koncovka, měli jsme problémy s finální fází,“ řekl na úvod trenér Bruntálu Martin Kotala. „Hlavně v utkáních s Havířovem a Frenštátem jsme podali dobré výkony, jenomže jsme z obou zápasů vytěžili pouze bod. Zahazovali jsme šance, a to byl kámen úrazu,“ pokračoval bruntálský kouč. „Když to shrnu mohli jsme mít klidně o šest až osm bodů více. Pak by tabulka vypadala úplně jinak,“ podotkl Kotala.

„Bývali jsme outsideři, teď je to jiné. Našich třináct bodů je dobrým odrazovým můstkem pro jarní část. Celkově cítím posun k lepšímu. Hra má vzestupnou tendenci, i na trénincích kluci dobře pracují. Progresová složka tam je,“ těší šéfa bruntálské lavičky.

Bruntál se vydal cestou zabudovávání mladých hráčů do sestavy. „Tento směr je jediná a správná cesta. Chceme místní kluky, nebo ty z blízkého okolí,“ konstatoval Kotala.

Do této skupiny patří Goněc, Hanel, Šindler, Knapp a nově Sekanina. Posledně jmenovaný je kmenovým hráčem ostravského Baníku. „Michal je stále hráčem Baníku. U nás hraje divizi dospělých, v Ostravě by nastupoval v dorostenecké lize. Baník si ho vezme nyní do přípravy a pak se uvidí, co dál,“ řekl konkrétně na adresu Sekaniny trenér.

Mladí hráči se objevují pravidelně v základní sestavě. „Jsem rád, že hrají, ale je to taky o zkušenostech, které sbírají. Hráli třeba v Opavě za dorost, ale za divizní béčko tam nenastupovali. V Bruntále tak přišli poprvé do kontaktu s dospělým fotbalem,“ přiblížil Martin Kotala. „Otrkávají se, ale je vidět, že se zlepšují. Jejich výkony půjdou nahoru,“ je si jistý bruntálský stratég.

Během podzimu schytal Bruntál také jeden slušný debakl. Na hřišti ve Velkých Hošticích prohrál s opavskou rezervou 0:6. „Tenhle zápas nám nevyšel. Opava byla produktivní. Proměnila první tři šance a pak se to vezlo. Rezerva Slezského FC je navíc jinde, trénuje až sedmkrát týdně. Navíc za ní nastupují i hráči z prvního týmu,“ poznamenal Martin Kotala.

Trenérovou pravou rukou je ligou a mezinárodním fotbalem ostřílený Ondřej Kušnír. Ten je navíc se čtyřmi góly nejlepším střelcem týmu. „Ondra dal nejvíce gólů, a to je negativní obrázek naši efektivity, když je obránce vaším nejlepším střelcem. Chybí nám gólový hráč, jako například Klimpar ve Frenštátu,“ povzdechl si kouč.

Ke spolupráci s bývalou oporou pražské Sparty trenér poznamenal: „Ondra je velký profík. Pro nás klíčový hráč. Pro mladé kluky velká škola, že mohou po boku tak vynikajícího hráče nastupovat.“

A co případné změny v kádru? „Nějaké hráče vytipované hráče máme. Jisté je, že potřebujeme gólového útočníka,“ zakončil povídání Martin Kotala.