Podívejte se: Krnov vstal z popela, vynutil si třetí zápas

V samotném utkání Bruntálští dominovali. „Zápas splnil, to co jsme od něj očekávali. Dostávali jsme se do šancí a byli produktivní,“ pochvaloval si Kotala. Další zápasy jsou na programu v pátek a neděli. Páteční duel s Novými Sady začíná v 17 hodin. V neděli čeká Slavoj Olympii od jedenácti hodin Nosislav.

Bruntál – Dolany 6:1 (4:1)

Branky Bruntálu: Ostrák 2, Šindler 2, Urban, Knapp.

Bruntál: Šidlák – Goněc, Kušnír, Hanel, Žatka – Hapka, Urban, Schwarz, Knapp – Šindler, Rončák. Střídali: Ostrák, Blažek, Studený. Trenér: Martin Kotala.