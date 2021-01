„Jan Hrabovský je stále kmenovým hráčem Bruntálu. Vykoupili jsem ho z Olomouce. Momentálně se nám nikdo o jeho odchodu nejednal. Nemá ale problém ho uvolnit. Samozřejmě, že postupovat budeme podle přestupových tabulek,“ řekl předseda bruntálského klubu Jan Urban starší. A jak to vypadá s případným posílením Bruntálu pro jaro? „Není vyloučeno, že někdo přijde. Musí to být ale hráč, který má kvalitu. Jednoho takového vyhlédnutého máme, ale jméno ještě prozrazovat nebudu,“ pronesl Urban.

Bruntálské čeká na jaře boj o záchranu divize. „Víme, že jaro bude náročné. Proto jsme do zimního přípravného bloku vložili i soustředění,“ pronesl klubový boss. To má proběhnout od sedmnáctého do dvacátého února. „Máme pro něj v Bruntále ideální podmínky. Umělou trávu i wellness. Jenomže vzhledem k epidemiologické situaci v republice, mu příliš naději na úspěch nedávám. Je to škoda, jsme smutní z toho, že fotbal nemůžeme dělat,“ povzdechl si Jan Urban. „To samé platí i o přípravným zápasech,“ dodal jedním dechem.