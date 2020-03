Trenér Martin Kotala dal v zápase prostor celému kádru. „Pořád jsem u týmu jen dva a půl měsíce a všem jsem dal nějakou minutáž, aby se každý mohl prezentovat svým výkonem,“ řekl úvodem Kotala. „Na výsledku se podepsaly i hrubé individuální chyby některých hráčů,“ dodal.

„Směřujeme k tomu, že v zápase s Jeseníkem budeme mít už takovou finální podobu, se kterou bychom chtěli jít do prvního mistrovského utkání. Budu se snažit, aby se vykrystalizovalo to nejsilnější, co máme,“ pokračoval bývalý mládežnický trenér Opavy nebo Baníku.

V posledních dnech se v Bruntále událo několik transferů. Do zdárného konce byl dotažen přestup Matěje Goněce z Opavy, na zkoušce je také mladý stoper Alex Holec. „Nedávno to zkoušel v Hranicích. Zažil v mládežnických kategoriích Karvinou nebo Baník, takže tam je předpoklad kvality. Dohodli jsme se, že ho vyzkoušíme v utkání a chci jej ještě vidět také v tréninku,“ řekl Kotala.

Naopak v záchranářských bojích už Bruntálu nepomůže Jakub Dohnálek, který se rozhodl skončit z osobních důvodů.

„Je to věc, se kterou jsem byl seznámen už při svém příchodu. Mluvil jsem s ním, měl jsem o něj zájem, čeká ale přírůstek do rodiny. Dveře ale uzavřené nemá, domluvili jsme se, že si po sezoně zavoláme a uvidíme, co dál,“ komentuje Martin Kotala.

Bruntál – Šumperk 0:3

Bruntál: Štencek – Galus, Horák, Holec, Krajčovič – Kubinčík, Urban, Goněc, Blažek – Orság, Snokrot. V průběhu nastoupili: Zatka, Šanda, Vojtík. Trenér: Martin Kotala.