Pro devatenáctiletého Goněce se rozhodně nejedná o krok do neznáma.

Vysoký hráč, který je využitelný hlavně na stoperu, totiž s fotbalem v Bruntále začínal. V posledních letech oblékal dres Opavy, kde prošel pod rukama i právě novému trenérovi Slavoje Olympia Martinu Kotalovi.

„Matěj je kluk z opavské devatenáctky, navíc je to Bruntalák. Jedná se o defenzivní typ hráče, patří do stoperské dvojice,“ objasňuje příchod mladého fotbalisty Martin Kotala.

Nejen Goněc nabírá fyzičku pro jarní záchranářské boje, v zápřahu jsou bruntálští fotbalisté už od šestého ledna.

„S průběhem přípravy jsem spokojený. Když jsem do klubu přicházel, tréninková morálka byla špatná, skoro na bodě mrazu. Postupem času se to zlepšuje, má to nějaký řád. To byla jedna z mých priorit, aby byly pevně dané alespoň dva tréninky v týdnu, plus individuální příprava,“ hlásí Kotala.

„Dostáváme se díky tomu na tři čtyři tréninky týdně, což je moje představa. Zatím to funguje a účast je čím dál tím větší, i když to nechci zakřiknout,“ pousměje se bývalý trenér mládežnických výběrů Opavy nebo Baníku.

Individuální tréninky hráčů jsou směřovány k nabírání fyzické kondice, nechybí ale ani posilovna.

„Jsem zastáncem tréninků s míčem, ale mícháme to i s běháním a posilováním. Tréninky jsou zaměřeny na rozvoj maximální síly i výbušné a dynamické síly. Hrajeme si s tím tak, aby to pro mužstvo bylo co nejvíce prospěšné,“ popisuje Kotala.

Jednapadesátiletý stratég převzal nejhorší celek podzimní části divize F v zimě. Jak dobře už po více než měsíci stačil bruntálské mužstvo poznat?

„Pořád je to pro mě ještě málo. Celou dobu, ať už v Baníku nebo v Opavě, jsem byl zvyklý na to, že jsem měl kolikrát i dva tréninky denně a pět šest tréninků týdně. Zatím mužstvo pořád poznávám, snažím se to co nejrychleji všechno vstřebat. Máme za sebou asi čtrnáct tréninků, samozřejmě už o mužstvu něco vím, ale pořád ještě nějaký čas potřebuji. Děláme všechno pro to, abychom se co nejrychleji sžili,“ přiznává Martin Kotala.

Nový trenér Slavoje Olympia neřeší jen přítomnost, hledí také do budoucnosti. Ze svých působení u mládežnických týmů má dobrý přehled o hráčích v dorostu a nevylučuje, že by se některé ze svých bývalých svěřenců mohl pokusit přilákat v následujících letech do Bruntálu.

„Za rok, rok a půl jsou tu ročníky, které jsem v Opavě znal. Je tam několik hráčů, kteří by mohli doplnit, omladit a okysličit náš tým. Mám nějakou koncepci, na které chci pracovat. Bez ohledu na to, jak to dopadne po sezoně. V Bruntále chci pracovat déle, abychom místní fotbal zase zvedli a byli důstojní ať už v divizi nebo v krajském přeboru,“ řekl Kotala.

První přípravné utkání jeho celek čeká už v sobotu 22., kdy na vlastním hřišti vyzve Bruntál od 15 hodin polské Walce.