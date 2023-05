Je mu dvaadvacet let, přesto si už Patrik Kmínek vyzkoušel zahraniční angažmá ve dvou…

„Původně jsem nechtěl v Albrechticích končit, ale z časových důvodů jsem musel. Celkově na působení v Krnově a Albrechticích vzpomínám hodně rád,“ začíná s vyprávěním Patrik Kmínek, který pracuje jako kondiční trenér v Olomouci. „Nestíhal jsem tréninky s týmem. Do Rakouska jezdívám jen na zápasy, jinak se připravuji sám,“ přibližuje. „Nebudu zastírat, že v Rakousku je to i finančně zajímavější,“ dodává jedním dechem.

Jeho tým hraje v nižší soutěži, která by se Česku dala přirovnat ke krajskému přeboru. „Soutěž je specifická v tom, že jsou v ní velké výkonností rozdíly. Týmy z horní poloviny tabulky by mohly hrát klidně u nás divizi, naopak spodek okresní přebor,“ přibližuje. Jeho tým se momentálně nachází ve středu tabulky.

„V plánu je ale zaútočit v nejbližší době na postup,“ řekl Patrik Kmínek. V týmu není jediným Čechem. V kabině mu dělá společnost Martin Galus, bývalý fotbalista ostravského Baníku.

Dvaadvacetiletého odchovance Zlatých Hor překvapilo zázemí klubů v nižších rakouských soutěžích. „Je na vysoké úrovni. Klub pracuje s interaktivní tabuli, zajištěná je regenerace a další věci. Byl jsem mile překvapen,“ pronesl fotbalista, který v Česku kopla za Zlaté Hory, Krnov, Jeseník a Město Albrechtice. A jak je to s diváckými návštěvami?

„Je to ovlivněno atraktivitou zápasu. Pokud se hraje derby, tak je plno. Jinak je to hodně slabé,“ přidává svůj další postřeh. V Rakousku už vystřídal Patrik Kmínek tři kluby. „Jsem tam spokojený. Rád bych vydržel v Rakousku hrát, co nejdéle,“ dodal.

Vedle fotbalu je odchovanec Zlatých Hor také vášnivým futsalistou. Momentálně hraje nejvyšší soutěž za Olomouc, v minulosti oblékal i dres polské Wroclavi. „Byla to dobrá zkušenost. Šlo o ambiciózní klub z druhé ligy. Dokonce jsem tam měl i profi smlouvu. Měli jsme postoupit, ale to se nám nepodařilo,“ otevřel téma své futsalové štace.

Jak již bylo zmíněno, Patrik Kmínek pracuje jako kondiční trenér. Tato profese ho mimo jiné zavedla i k ženským mládežnickým fotbalovým reprezentacím. „Musím říci, že mě to baví. Chci se ve své profesi zlepšovat a posouvat dál,“ zakončil povídání.