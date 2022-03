Tak určitě to byl gól proti Orlové, kde jsem utáhl pravačku z pětadvaceti metrů a vyslal padající list pod víko, kde tehdy chytal bývalý ligový gólman a byl to pro mě zážitek jak kdybych dal gól Petru Čechovi.

Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad?

Tak, kde se mi hraje dobře, je určitě Háj ve Slezsku, protože už jsme svedli hodně utkání s nimi a vždycky to má náboj. A těžko se mi hraje v Dolní Datyni, kde to hřiště je velmi malé rozměrově a hráči jsou velmi důrazní a tvrdí, takže pro mě, jako takového chvístka, je to velmi těžký zápas.

Dokázal byste dát gól z půlky jako Schick?

Kdybych úplně poobědval, tak určitě ano, ale… Ne, dál jak z půlkruhu jsem nikdy nedokopl, a někteří mí spoluhráči tvrdí, že ani z šestnáctky nedokopnu.

Zdroj: Roman Brhel

Koho máte radši, Messiho nebo Ronalda?

Messiho.

A proč?

Protože se mi více líbí jeho herní projev a Ronaldo mi přijde více jako tréninkový produkt, ale obdivuju jeho disciplínu a oddanost k fotbalu.

Sparta nebo Slavia?

Slavia.

Co máte radši, pivo nebo víno?

Pivo a nejlepší pivo na světě je tady od Nachmelené opice z místního krnovského pivovaru.

Svíčková nebo guláš?

Guláš. S třinácti knedlíkama.

Moře nebo hory?

Samozřejmě hory, protože pocházím z Vrbna pod Pradědem. No, a jak můžete vidět, nejsem zrovna typ na opalování.

Zdroj: Deník