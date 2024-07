Exkluzivně

/EXPERT DENÍKU/ Fotbalový expert Deníku Miloslav Brožek se podělil o své postřehy před čtvrtfinálovými bitvami na evropském šampionátu v Německu. Právě o pátečním souboji domácích se Španělskem hovoří jako o předčasném finále. Co další dvojice a koho favorizuje?

Miloslav Brožek se na čtvrtfinálové zápasy těší. Nejvíce asi na konfrontaci domácích Němců se Španěly. „Považuji to za předčasné finále,“ říká expert Deníku Miloslav Brožek. „Očekávám, že to bude jako kosa na kámen. Španělé jsou zatím na turnaji dominantní, nikdo jim vlastně nekonkuruje. Je obdivuhodné, v jakém tempu a formě hrají,“ tvrdí Miloslav Brožek.

„Jsem moc zvědavý na to, jak se s tím vypořádají Němci. Jsou doma, jsou hladoví, bude je hnát celý stadion. Moc se na to těším, očekávám fantastický fotbal z obou stran. V tomto utkání půjdu, co se tipu na vítěze týká, asi proti většině, ale já věřím o malinko více Němcům. Každopádně způsob, jakým zatím hrajou Španělé, je úžasný,“ hlásí Miloslav Brožek.

Hodně zvědavý je také duel Portugalska s Francií. „U Portugalska je to jeden z posledních velkých turnajů Ronalda a je to vidět. Jsou tam obrovské emoce. Cristiano to přenáší na celý tým, který chce i kvůli němu uspět. Všichni si přejí v jeho případě, aby končil na vrcholu,“ vykládá Miloslav Brožek, devětačtyřicetiletý kouč druholigové rezervy olomoucké Sigmy, jenž dřív vedl Opavu.

„Portugalsko je Portugalsko, má sílu, ale já přece jen favorizuji Francii. Hrají úsporný fotbal, turnajový, s nikým se nepouštějí do žádných zběsilých závodů, vše mají pečlivě propracované a postupují krůček po krůčku. Mají řadu individualit, kvalitu a nedostávají branky. Mohou celý turnaj klidně vyhrát, protože jsou silní mentálně i organizačně,“ tvrdí Miloslav Brožek.

Po dvou zmíněných pátečních čtvrtfinále dojde v sobotu na zbylá dvě. Nejprve na sebe narazí Anglie se Švýcarskem. „Je otázka, zda se Anglie jako spící Popelka probudí s tím, že je na dosah semifinále a blíží se finále, nebo bude dál spát a vypadne. Její výkony jsou zatím průměrné, nemastné neslané. Se Slováky utekli hrobníkovi z lopaty,“ má jasno Miloslav Brožek.

„V tomto čtvrtfinále favorizuji Švýcary, hrající aktivní fotbal. Navíc mají výborné jednotlivce, kteří tvoří téměř ideální tým. Když budu jmenovat, tak musím zmínit obránce Akanjiho. Top je i brankář Sommer, silná je také středová řada v čele s Xhakou. Myslím, že Anglie bude mít opravdu velké problémy a vypadne,“ podotýká Miloslav Brožek.

Jak vidí čtvrté čtvrtfinále mezi Nizozemskem a Tureckem? „Nizozemci se zatím prezentují skvěle, proti Turkům, kteří rostou zápas od zápasu, to však nebudou mít lehké. Turci do toho dávají i díky podpoře fanoušků z tribun potřebný adrenalin. Může to být dlouho vyrovnané, rozhodovat může jediný gól. Více věřím Nizozemsku,“ dodává Miloslav Brožek.