„Je to velká frustrace, kterou jsme prožili. Velké zápasy nemůže pískat malý rozhodčí. Udělal spoustu chyb, které ovlivnily zápas. Turci si s ním dělali, co chtěli. Sudího utkání semlelo,“ podotkl expert Deníku Miloslav Brožek.

Zápas výrazně ovlivnilo brzké vyloučení Antonína Baráka. „Je to tak. Tondu Baráka nyní všichni haní, dělal chyby, za které byl potrestán. Je ale třeba brát v potaz, že to byl zápas hodny play-off. Rozhodčí mohl být ve druhém případě trochu citlivější. V hokeji se také v prodloužení pískají jen velké věci. Sudí do toho tolik nezasahují. Přišlo mi to tak, že rozhodčí si chtěl sjednat od začátku respekt, to se mu ale nepovedlo. Zamotal se do toho,“ pokračoval expert Deníku. „Jednu chybu udělal při dostoupení, druhou tím, že hru zpomalil. Bylo na něm vidět, že je hodně motivovaný, to ale není omluva,“ řekl k Barákovi kouč olomouckého béčka.

Český tým se v oslabení rval. Díky Součkově brance se vrátil do zápasu. „V deseti jsme podali super výkon. Škoda, že jsme nějakou akci nedotáhli,“ litoval Miloslav Brožek a přidal další postřeh: „Druhá věc je ta, že náš tým to nerozbalil až na krev dříve. Odšpuntovali jsme to až v momentě, kdy nám teklo do bot, a to je špatně. Měli jsme se uvolnit, už když Evropa začínala. Tak se stalo, že my jedeme domů a Gruzie hraje dál.“

Otázkou je, co se bude dít nyní. „Z fotbalového národa je cítit obrovská frustrace. Národní tým neuspěl. Vedení svazu je pod tlakem, protože už kvalifikaci, kdy jsme měli relativně lehkou skupinu, jsme prošli s odřenými zády. Sám jsem zvědavý, co přinesou následující dny,“ zakončil Miloslav Brožek.