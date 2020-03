Dvaadvacetiletý fotbalista se fotbalovému řemeslu vyučil v Opavě.

Od mládežnických kategorií to málem dotáhl až do áčka. Ač na dveře prvního týmu Slezského FC několikrát klepal, zůstaly mu zavřeny. „Nejblíže jsem byl asi v sezoně, kdy byla Opava ve finále poháru, během éry Romana Skuhravého. Tehdy jsem byl jeden zápas dokonce na lavičce, ale do hry jsem se nedostal,“ vzpomíná Helebrand. „Možná mi chyběla větší píle a pracovitost, těžko říct,“ zamýšlí se.

Nějaký čas poté strávil v opavském béčku, kde se brzy zařadil k oporám výběru bývalého ligového fotbalisty Lukáše Černína.

„Čekal jsem na šanci. Hrával jsem pravidelně a měli jsme mladý kolektiv, takže to bylo super. Každý den se trénovalo,“ přemítá odchovanec Opavy. „Později už se tam ale začali tlačit mladší kluci a dorostenci. V béčku to funguje tak, že tam jste dva roky a pak už se pouští mladí. Trenér chtěl, abych zůstal, ale já sám jsem to cítil tak, že už je pomalu čas na změnu. Proto jsem se nakonec rozhodl odejít,“ vysvětluje ofenzivně laděný fotbalista, jehož další kroky směřovaly v létě loňského roku do Bruntálu.

„Znal jsem tam nějaké kluky, navíc to bylo blízko. Měl jsem nějaké nabídky i z MSFL, ale to mě tak úplně nelákalo. Myslel jsem si, že Bruntál bude nejlepší řešení,“ říká vytáhlý útočník.

Jenže nebylo. Divizní Slavoj Olympia za celý podzim nasbíral pouhé čtyři body za jednu výhru a jednu remízu. „Seběhly se tam nějaké věci, nebylo to úplně ideální. Měli jsme jen jednu výhru, mysleli jsme si, že se od ní odrazíme, jenže se tak nestalo. Klukům přeji záchranu, i když to nebude vůbec jednoduché. Žádnou zášť vůči nim necítím,“ říká Adam Helebrand.

Z Bruntálu během zimní přestávky zamířil do Břidličné, která bojuje o postup z krajského přeboru. „Neberu to jako krok zpátky. V Bruntále se skoro vůbec netrénovalo, v Břidličné se naopak trénuje výborně, navíc se hraje nahoře, takže doufám, že zase zažiju nějaký pocit vítězství,“ usmívá se.

Velkou roli v jeho přestupu sehrál také útočník Tomáš Adamovský, se kterým se Helebrand dobře zná z Opavy a který také hrál i v Bruntále. „Známe se spoustu let, i on mi rozhodování ulehčil.“

A jaký má Adam Helebrand vztah se svým o něco slavnějším dvojčetem Matějem, který už má dokonce na kontě i jednu ligovou branku? „Fotbal spolu řešíme každý den od rána do večera. Strašně bráchovi úspěchy přeju a prožívám to všechno s ním. Snad se teď na hostování ve Vítkovicích někam posune a bude zpátky v lize,“ přeje si.