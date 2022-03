„Utkání jsem si představoval úplně jinak. Dělali jsme chyby v přechodové fázi. Kravaře chodily do rychlých brejků, které dokázaly trestat,“ řekl po utkání trenér Kovohutí Petr Souček. „Směrem dopředu to špatné není, musíme ale zapracovat ještě na defenzivě. Musí to být o větší zodpovědnosti. Věřím, že naše problémy se nám podaří, co nejdříve odstranit,“ podotkl kouč Břidličné. V sobotu čeká na jeho tým první zápas jara, a to na hřišti v Čeladné.