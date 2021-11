Fotbalisté z Břidličné se vezou na vítězné vlně. V sobotu na domácím trávníku splnili roli favorita a porazili Čeladnou 3:0. Kovohutě mohly zvítězit ale daleko větším rozdílem. Jenomže neproměňovaly šance.

Břidličná měla opět důvod k radosti | Foto: Marek Koraba

„Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Soupeř měl prakticky jedinou střelu za zápas,“ řekl domácí kouč Petr Souček. „My jsme si snad v každém poločase vytvořili šest, sedm gólovek. Brankář Šráček nás ale vychytal anebo jsme netrefovali bránu,“ pokračoval domácí kouč. První gól padl po půlhodině hry. Rolný dostal kolmou přihrávku, běžel sám na brankáře a střelou kolem nohy zakončil. „Bylo to o tom, kdy přidáme druhou uklidňující branku. Čekali jsme na ni docela dlouho,“ povzdechl si Souček. Padal v 73. minutě, kdy hosté zahráli špatně malou domů. Míče se zmocnil Ficek a Rolný zakončoval do prázdné branky. Na konečných 3:0 upravil střelou do šibenice Dydowicz.