Se soupeřem z nižší soutěže Břidličná vyhrála 6:2, trenér Břidličné Petr Souček byl spokojený s první půlí, s druhou už nikoliv. „V první půli jsme hráli velmi dobře, dali jsme čtyři krásné branky.

Jenže ve druhém poločase se nám stala naše klasická věc. Nejsme schopni udržet zodpovědnost ani tempo, je to pak takové divoké. Trápí nás to celou sezonu, vadí mi, že jsme schopni naše pravidla dodržovat jenom poločas, po změně stran se na to už moc nedalo dívat. Je mi záhadou, proč tomu tak je, ale pracujeme na tom,“ vyjadřuje Souček svou nespokojenost.

Kovohutě také sráží rozsáhlá marodka, mimo hru je několik hráčů základní sestavy.

„Adam Ondra je po operaci s křížovým vazem, Matěj Čanecký má individuální plán, protože je po artroskopii kolena, počítat nemůžeme ani s Kubou Houdkem. Na prvním tréninku si navíc zvrtl kotník Ondra Ficek, takže z toho nejsem vůbec odvázaný, kádr je dost úzký. V posledních dvou zápasech jsme hráli v jedenácti dvanácti lidech,“ povzdechl si trenér Břidličné Petr Souček, který návrat středopolaře Ficka netrpělivě vyhlíží.

„Hodně si od jeho návratu slibuju. Začíná už sám běhat, na sezonu bude připravený. Nepotřebuju jej vidět v několika přátelácích, víme, co od něj můžeme čekat. Pro naši hru je naprosto klíčový,“ uvědomuje si Souček důležitost svého záložníka.

Otec ligového fotbalisty Filipa si hodně slibuje od dvou nadějných fotbalistů. Prvním je dorostenec Zdeněk Janáček, tím druhým Ladislav Klement, který v zimě přišel z konkurenčního Krnova.

„Zdena odehrál zápas s HFK Olomouc a vypadal velmi dobře, bude s námi stabilně trénovat. Chci mu dávat šance. Láďa Klement je takový dorosteneček, má slušné fotbalové věci, ale potřebuje zesílit. Určitě si ale taky zahraje.“

V Břidličné nakonec nebude působit Dominik Mrukvia, naopak nakonec zůstává Josef Holčák, který měl odejít do Rakouska. „Nakonec mu to z nějakého důvodu nedopadlo. Do tréninku by se měl zapojit i Martin Sklenařík, ale nevím, v jakém je momentálně stavu. Kádr tak zůstane víceméně podzimní,“ upřesňuje Souček.

Břidličná přezimovala na druhém místě, příčku chtějí Kovohutě minimálně udržet. „Chtěli bychom také pozlobit Bílovec, ale musíme být realisté. Moc jsme neposílili a zároveň máme hodně zraněných, i když s tím asi bojuje každý,“ řekl Souček. Další přípravné utkání čeká Břidličnou v neděli na hřišti Kravař.