Fotbalisté z Břidličné vyšli opět bodově naprázdno. V Hlubině přitom odehráli dobré utkání. Jenomže nedávali šance. Domácí o třech bodech rozhodli osm minut před koncem, kdy se trefil kapitán Ondřej Klíma. Hlubina zvítězila 4:2.

Břidličná prohrála v Hlubině | Foto: Deník/Petr Widenka

„I když jsme prohráli, kluky musím pochválit. Byl to náš nejlepší zápas v letošním ročníku Krajského přeboru,“ řekl úvodem svého po zápasového hodnocení trenér Kovohutí Petr Souček. Jeho tým šel už v 5. minutě do vedení. Po centru ze strany se prosadil hlavou Češek. „Měli jsme pak ještě dobré situace, které jsme nedohráli. Bohužel pak jsme udělali chybu vzadu a domácí srovnali,“ pokračoval hostující kouč. Pět minut před poločasem fauloval ve vápně Machalický a Frébort z penalty poslal Hlubinu do vedení. „Zbytečný gól, penalta byla ale jasná,“ konstatoval Souček.