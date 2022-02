„Náš tým kosí velká marodka, některé kluky máme v karanténě, což se projevuje i do tréninkového procesu. Dokonce s námi chodit trénovat i hráči z jiných týmů,“ řekl trenér Břidličné Petr Souček. „Je to složité období, ale s tímto problém bojují i další mužstva,“ pokračoval kouč Kovohutí. „Zápas jsme jasně vyhráli. Závěry bych ale z toho nedělal. Do sobotního duelu s Jeseníkem by měli naskočit i někteří kluci z marodky. Čekáme také až se k nám připojí Kučera, který nás má posílit z Rýmařova,“ dodal Petr Souček.