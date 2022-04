„Odehráli jsme dobré utkání. Kluci odvedli po celý zápas výborný výkon,“ chválil své svěřence trenér Břidličné Petr Souček. „Začátek jsme neměli špatný, a to i přesto, že jsme nechali jít soupeře do vedení,“ pokračoval kouč Kovohutí. Dvě minuty po brance Cílečka udeřili hosté. Zhruba z pětadvaceti metrové distance se do míče opřel Dydowicz a brankář Jaška byl bez šance – 1:1. „Mohli jsme jít dokonce do vedení, ale nedokázali jsme proměnit šance,“ přiznal Souček. „Musím ale ocenit soupeře, hrál na hranicích svých možností. Byl velmi nepříjemný. Využil i svou druhou možnost ke vstřelení gólu,“ pokračoval hostující stratég.