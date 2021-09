„Bylo vidět, že proti sobě nastoupila dvě kvalitní mužstva,“ řekl úvodem trenér Břidličné Petr Souček. Háj měl v úvodu převahu. „Prvních patnáct, dvacet minu patřilo soupeři. Nás ale podržel neskutečně brankář Vyklický,“ chválil trenér svého gólmana. Břidličná se začala s přibývajícími minutami dostávat do hry. Do šance se dostal Houdek, ale brankář Němček míč za svá záda nepustil. „Šance se střídaly na obou stranách. Háj měl asi o dvě více, ale skóre se neměnilo,“ řekl ještě Petr Souček k dění v prvním poločase.

Po přestávce začaly padat i branky. V 68. minutě se šli domácí do vedení. Kdy se po střele Ficka dostal k míči Adamovský a uklidil balon do sítě. „Háj poté vrhl veškeré úsilí do vyrovnání. A toho se taky dočkal,“ poznamenal Souček. Na zadní tyči dával do branky balon Žurek. „Soupeř pak měl ještě jednu šanci. Bod proto bereme. Kluci odvedli velmi dobrý výkon, a to i vzhledem k tomu, že jak momentálně bojujeme s marodkou,“ zakončil trenér Břidličné.

Břidličná – Háj ve Slezsku 1:1 (0:0)

Branky: 68. Adamovský – 79. Žurek. Rozhodčí: Tomšík – Malý, Takáč. ŽK: Cudrák – Míšanec, Keller, Regec. Diváci: 100.

Břidličná: Vyklický – Ondra (36. Mohyla), Jiřičný, Berger, Češek – Adamovský, Hoffmann (83. Machalický), Ficek, Dydowicz – Rolný, Houdek (65. Cudrák). Trenér Petr Souček.