„S výsledkem i výkonem u nás panuje spokojenost,“ pousmál se trenér Kovohutí Petr Souček. Už v 5. minutě potáhl balon Ondra, ten ho posunul na Rolného, který ho dal Adamovskému do kapsy a Břidličná vedla 1:0. Neuběhlo ani pět minut a skóre se měnilo znovu. Adamovský dostal průnikovou přihrávku od Dydowicze a zvyšoval na 2:0. Ve 22. minutě pak domácí útočník zkompletoval hattrick. „Začali jsme dobře. Dali jsme rychle tři góly a měli zápas pod kontrolou,“ chválil svůj tým šéf domácí lavičky.

Vstup do druhého poločasu měli lepší hostí, kteří zásluhou Baďury snížili na 3:1. „Vstup do druhého poločasu byl z naší strany vlažný. Soupeř toho dokázal využít ke vstřelení kontaktní branky,“ poznamenal Souček. O pět minut později se ale prosadil Cudrák a bylo definitivně rozhodnuto. „Za vítězství jsem rád. Potěšil mě výkon našich dorostenců. Třeba takový Koryťák se dostal do dvou šancí,“ dodal šéf domácí lavičky.

„Bojujeme hodně s absencemi. Břidličná hrála dobře. Byla lepším týmem a zaslouženě vyhrála,“ uznal trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „Měli jsme dobré momenty ve hře. Ale bylo jich málo,“ dodal.

Břidličná – Petřvald na Moravě 6:1 (3:0)

Branky: 5., 9. a 22. Adamovský, 56. Cudrák, 68. Dydowicz, 84. Simichanidis – 51. Baďura. Rozhodčí: Starý – Svoboda, Ganaj. ŽK: R. Huvar. Diváci: 120.

Břidličná: Furčák – Čanecký (56. Janáč), Berger, Kučera – Ondra (73. Kaštovský), Ficek (73. Koryťák), Hoffmann, Dydowicz, Cudrák (56. Češek) – Adamovský, Rolný (79. Simichanidiis). Trenér: Petr Souček.

Petřvald: Kozelský – R. Huvar, Červeňák, Talián, Ciesarik – Macíček, Danyi, Baďura, Vrzal – Bílý (59. Lindovský), J. Huvar. Trenér: Jiří Halamíček.