Druhá část podzimní části krajského přeboru fotbalistům Břidličné vychází. V sobotu se Kovohutě představily v Brušperku. Byly lepším týmem a domů si odvezli vítězství 2:0.

Břidličná mám další výhru | Foto: Deník/Petr Widenka

„Soupeř hlavně bránil a snažil se chodit do brejků. Hned v úvodu trefil břevno. My jsme ale byli lepším týmem, měli jsme více ze hry,“ poznamenal trenér Břidličné Petr Souček. Po půlhodině hry kopali hosté rohový kop, Jiřičný protečoval míč na zadní tyč, kde ho do sítě uklidil Machalický. „Hru jsme kontrolovali. Domácí se do žádných šancí nedostávali,“ pokračoval trenér Břidličné.