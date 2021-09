/KAM ZA FOTBALEM/ Je víkend a nižší fotbalové soutěže se opět hlásí o slovo. Fanoušky na Bruntálsku čekají pikantní souboje. Jeden takový je na programu v sobotu. Do Břidličné míří jeden z aspirantů na postup, a to Háj ve Slezsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.