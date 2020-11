„Vzhledem k velké marodce zadních řad chceme posílit defenzivu. Rádi bychom přivedli stopera,“ řekl hrající manažer Břidličné Marcel Cudrák, který má v hledáčku Lukáše Heinze. Třicetiletý obránce momentálně hraje za Litovel. V minulosti prošel olomouckou Sigmou, hrával i v Rakousku a třetiligovém Uničově. „S Lukášem jsme v kontaktu. Nabídku z Břidličné už dostal v minulosti. Nic podepsáno ještě nemáme, ale věřím, že bychom se mohli dohodnout,“ podotkl manažer Kovohutí. „Chceme i v jarní části hrát nahoře. Myslel jsem si, že si to na férovku rozdáme o postup s Bílovcem. Podzim ale ukázal, že kvalitu má Krnov,“ poznamenal Cudrák

V Břidličné by rádi získali i někdejší oporu Krnova, záložníka Tomáše Hudského. Ten naposledy oblékal dres Krásných Louček. „Tomáš už v minulosti u nás byl, ale zranění ho do zápasu nepustila. Věřím, že se teď to bude jiné,“ pousmál se manažer, který počítá ještě s návratem Jakuba Houdka. „Jaro bude náročné, potřebujeme mít širší kádr,“ zakončil.