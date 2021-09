„Máme dost absencí, na lavičku tak šli dorostenci,“ řekl na začátku svého hodnocení trenér Břidličné Petr Souček. Kovohutě začaly dobře. Už v 8. minutě si míč navedl Rolný a ranou z dvaceti metrů trefil šibenici Siudovy brány. O čtyř minuty zakombinovali Ondra s Češkem a míč nakonec do branky dorazil Adamovský – 0:2. „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Byli jsme více na balonu a dali jsme dva rychlé góly. Jenomže pak přišlo uspokojení. Přestali jsme hrát. Domácí snížili a měli ještě dvě možnosti, které mohli dobře dohrát,“ zlobil se Souček.

V poločase bylo v kabině Břidličné pořádné dusno. „Museli jsme si některé věci vyříkat,“ prozradil Souček. Jeho slova padla na úrodnou půdu. Už po pěti minutách přidal uklidňující gól Adamovský. O další čtvrthodinu později byl faulován Rolný a Dydowicz z penalty upravil na 1:4. „Měli jsme i další šance, ale herně to nebylo ono. Oboustranně to už byl lehkovážný fotbal. S výsledkem spokojený jsem, herně to mohlo být lepší,“ zakončil Petr Souček.

Petrovice – Břidličná 1:4 (1:2)

Branky: 20. Sikora – 8. Rolný, 12. a 50. Adamovský, 65. Dydowicz (penalta). Rozhodčí: Malý – Tabašek, Dvořák. ŽK: Ruisl, Paduch, Molnári – György, Mohyla, Ondra. Diváci: 113.

Břidličná: Zifčák – Češek, Jiřičný, Čanecký, Mohyla – Ondra (65. Hoffmann), Ficek, Dydowicz (85. Daniel), György (81. Janáč) – Rolný, Adamovský (81. Minich). Trenér: Petr Souček.