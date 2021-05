Na podzim se v krajském přeboru stihla odehrát jen desítka kol, načež byla soutěž v říjnu kvůli stoupajícím covidovým číslům přerušena, nedávno následně ukončena. Pro Marcela Cudráka se o překvapení nejedná. „Věděl jsem, že to takto dopadne už od října,“ přiznává zkušený fotbalista a funkcionář v jedné osobě. „Byl jsem na to připravený, takže si z toho teď žíly neřežu. Samozřejmě je to ale takové demotivující a přiznám se, že přemýšlím, co a jak s fotbalem dál. Člověk jde do sezony s tím, že chce postoupit a pak se všechno pokazí. Chtěl bych mít nějaké záruky, že se příští rok dohraje, aby se stejná situace neopakovala už potřetí,“ přeje si ofenzivně laděný záložník, který v minulosti prošel i Opavou.

Podobně ambiciózní Bílovec, který byl s Krnovem a Břidličnou největším favoritem na postup, oznámil, že podá žádost o zařazení do divize. Plánuje se něco podobného i v Břidličné? „Asi ji podáme taky, uvidíme, jak to dopadne. Mám ale pocit, že kdyby se o podobném postupu rozhodlo, tak by měl postupovat Krnov a Bílovec, počítalo by se to nejspíše podle koeficientu. Každopádně to alespoň zkusíme,“ řekl Cudrák.

Áčko Kovohutí začalo v posledních týdnech se společným tréninkem. „Trénujeme ve skupinkách dvakrát týdně, samozřejmě v rámci vládních opatření,“ zvedá hrající manažer prst. V plánu jsou i přátelská utkání. „Pokud se vládní opatření rozvolní, máme naplánovány tři přáteláky. Ten první bychom měli odehrát s Polankou,“ prozrazuje Marcel Cudrák.

Co se týká kádru, k výraznějším odchodům by v Břidličné dojít nemělo. Naopak by se v týmu kouče Petra Součka mohly objevit i nové tváře. „Chceme jednoho středního záložníka. Něco se nám rýsuje, ale zatím si to nechám pro sebe, ať mi po něm někdo neskočí,“ usmívá se autor sedmi podzimních branek. „Jedná se ale o hráče, který má zkušenosti z vyšších soutěží. Přál bych si i jednoho hráče do obrany, ale uvidíme, jestli někdo přijde. Kádr máme celkem široký.“

Pokud by se papírový postup do divize nekonal, v Břidličné budou mít nejvyšší cíle i v následující sezoně. „Pro nás se nic nemění. Nejsem alibista, řeknu to tak, jak se věci mají. Chceme postoupit čistě sportovní cestou,“ zakončil Marcel Cudrák povídání.