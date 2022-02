„Sport mám celkově rád, žít bez něho nemůžu,“ přiznává Petr Pelc. „Chytání i pískání mě naplňuje,“ dodává jedním dechem. Na otázku, jak to má jako sportovec s váhou, odpovídá: „Nějak to neřeším a nebudu lhát, že bych dodržoval nějaký jídelníček,“ hlásí.

Samozřejmě, že před zápasem si nedopřeje guláš s pěti knedlíky. „Před zápasem si dávám lehčí jídlo. U mě je to jak na houpačce. Dokážu rychle přibrat a naopak když se kousnu a trénuji pravidelně, tak to dokážu rychle dát dolů,“ prozrazuje šestatřicetiletý sportovec.

Kondičku musí mít kromě fotbalu i na hokej. Být rozhodčím není jenom tak. „Před každou sezonou probíhají semináře, kterého se musí každý rozhodčí zúčastnit pokud chce pískat v aktuální sezoně. Když jsem jezdil do Nymburku, vždy jsme museli každý rok obhájit a splnit testy. Ty se skládají i z Cooper testu, tedy zvládnutí 2800 metrů za 12 minut. Na běh jsem musel vždy trénovat. Zabralo mi to dva měsíce přípravy, abych to zaběhl. Nebyl jsem nikdy extra běžec. Později jsem zjistil, že je to hlavně o vůli. Bolí to, ale dá se to zvládnout. A v tomhle případě hraje váha docela roli,“ pokračuje Petr Pelc v povídání.

Více než problémy s nějakým tím kilem navíc ho trápí menší výška. Jako brankář by bral nějaký ten centimetr navíc. „Nepatřím zrovna k velikánům, ale naopak se to snažím vynahradit jinde. Je to složitější, ale za ty roky jsem se přesvědčil, že i s mojí výškou se dá chytat fotbal. Dokáži někdy zázraky, ze kterých jsem já, soupeř i spoluhráči překvapení. Někdy naopak umím vyrobit takovou minelu, že se to snad nehodí ani do borce nakonec,“ zakončuje Petr Pelc známý hlavně pod přezdívkou krtek.