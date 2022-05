Domácí trenér Herbert Pavera zase vsadil na zkušenost. V barvách Bolatic nastoupili bývalí ligisté, a to bratři Jan a Vít Baránkové. Prvně jmenovaný i v jednapadesáti letech dokazoval, že to má stále v noze. Oba bratry doplňoval například další veterán Petr Buchvaldek. Za Adiv zase nastoupil ostrostřelec z hokejové Opavy Petr Wolf.

Pozdější vítěz Opall-Agri s.r.o. začal nenápadně. Nakonec ale ukázal, že vedle výroby zemědělské techniky umí výborně i fotbal. „Před turnajem jsme si řekli, že chceme jedno vítězství. Nakonec jsme turnaj vyhráli,“ usmíval se brankář Petr Štencel, bezesporu nejlepší hráč turnaje. Univerzitě po skvělém rozjezdu došel dech, nakonec brala čtvrté místo.

Zlatým hřebem pondělního odpoledne bylo finále a bylo se na co dívat. Hned první gól musel potěšit nejednoho fotbalového fanouška. Jan Baránek centroval a jeho bratr Vít krásně zakončil. Bývalý gólman Opavy a Baníku nakonec dal hattrick. Na vítězství to ale nestačilo. Finále skončilo v normální hrací době remízou 3:3. Penaltový rozstřel rozhodl pro Opall-Agri Petr Štencel, nejdříve penaltu chytil a následně pokutový kop proměnil.

„Viděli jsme dobré zápasy. Nechyběly emoce, krásné góly. Bolaticím a Radku Kotíkovi bych chtěl poděkovat za perfektně připravené hřiště,“ řekla za pořadatele manažerka inzerce v Deníku Veronika Königová. „Věřím, že se do Bolatic na podzim vrátíme. V takovém zázemí je radost fotbal dělat,“ dodal Manažer obchodu regionu severní Morava Jiří Eichler. Celým turnajem prováděl odborným slovem moderátor Jakub Plaskura.

VÝSLEDKY (okresní kolo Zaměstnanecké ligy Deníku v Bolaticích, 23. 5. 2022):

Skupina A: Opall-Agri s.r.o. – Obec Bolatice 2:3, Obec Bolatice – Semperflex Optimit s.r.o. 4:3, Opall-Agri s.r.o. – Semperflex Optimit s.r.o. 4:1. Skupina B: Adiv, spol. s.r.o. – Slezská univerzita v Opavě 1:5, Slezská univerzita v Opavě – Ostroj Opava a.s. 5:1, Adiv, spol. s.r.o. – Ostroj Opava a.s. 2:7. Semifinále: Obec Bolatice – Ostroj Opava a.s. 4:1, Slezská univerzita v Opavě – Opall-Agri s.r.o. 0:1. O 5. místo: Semperflex Optimit s.r.o. – Adiv, spol. s.r.o. 8:2. O 3. místo: Slezská univerzita v Opavě – Ostroj Opava a.s. 1:6. Finále: Obec Bolatice – Opall-Agri s.r.o. 3:3, na penalty 2:3.