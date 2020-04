"Takové kroky nikdy nejsou příjemné, ale jsem rád, že jsme se dokázali dohodnout. Fotbal je ve složité situaci, potýká se s výpadky příjmů a celková nálada je v tomto segmentu vzhledem k nejisté budoucnosti momentálně spíše skeptická. Určitá opatření byla nevyhnutelná," prohlásil výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák.

S hráči jsme prozatím domluveni na krácení mezd na tři měsíce s tím, že pak si řekneme, co dále. U ostatních zaměstnanců a poskytovatelů služeb to platí do odvolání. Věřím, že to nebude trvat dlouho a že se nám společnými silami podaří toto nepříjemné období překlenout,” dodal Michal Bělák.

Baník na základě vládních opatření od 16. března úplně přerušil společné tréninkové aktivity všech týmů včetně prvního týmu, také většina zaměstnanců dočasně v rámci možností funguje v režimu home-office.

"Dalo se čekat, že něco podobného přijde, ale je to pochopitelný krok. Člověk nemůže nevnímat, co se děje, a že problémy s financováním dopadají i na fotbal. S majitelem klubu jsme o tom několikrát diskutovali. Považuju za přirozené, že v této nejednoduché situaci je na nás, na hráčích, abychom ukázali a projevili k Baníku vstřícnost a uskromnili se,” řekl kapitán Baníku Ostrava Milan Baroš.