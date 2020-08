Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec totiž v posledních dnech intenzivně hledá náhradu za Marka Jankulovského na postu sportovního ředitele. Vítěz Ligy mistrů s AC Milán totiž po dvou sezonách oznámil konec ve funkci sportovního ředitele. Nově bude Marek Jankulovski předsedou dozorčí rady FC Baník Ostrava.

Seznam adeptů na uvolněný post sportovního šéfa Baníku je poměrně úzký. Hlavním favoritem v této chvíli je současný sportovní ředitel SFC Opava Alois Grussmann, o jehož služby se Baník zajímal i v nedávné minulosti. Tehdy měl ještě doplnit dvojici Marek Jankulovski (sportovní ředitel), Michal Bělák (výkonný ředitel).

Nyní se klub z Bazalů k jednání vrátil, což potvrzují i dva na sobě nezávislé zdroje Deníku. „Klíčová jednání proběhnou v nejbližších dnech. Baník o služby Grussmanna hodně stojí,“ tvrdí zdroj Deníku, který je obeznámen ze situací, ale nepřál si zveřejnit své jméno.

Oficiální stanovisko SFC Opava zůstává neměnné, jako v minulosti. „O zájmu Baníku se před časem Baníku už jednou mluvilo. Ani mě to nepřekvapuje, že se o tom mluví znovu. Alois Grussmann má u nás platnou smlouvu, to je všechno co k tomu mohu říci,“ řekl ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan. Samotný Alois Grussmann odmítl celou záležitost komentovat. Stanovisko Baníku Ostrava Deník zjišťuje.

VIZITKA

ALOIS GRUSSMANN

Narozen: 6. září 1964

Povolání: sportovní manažer SFC Opava

Hráčský post: záložník

Hráčská působiště: Baník Ostrava, Ostroj/Kaučuk/SFC Opava, VTJ Tábor, TJ VP Frýdek-Místek, Vítkovice, Betis Sevilla, Vítkovice, Sigma Olomouc, Třinec

Trenérská působiště: Nový Jičín, Jakubčovice, Vítkovice, Klimkovice, Třinec (asistent, trenér U19)

Reprezentace: 6/1

Úspěchy: Účast v PMEZ, poháru UEFA, postup Opavy do první ligy (jako hráč i manažer), finále MOL cupu