K týmu přišel před rokem. Tehdy se celek Města Albrechtic nacházel na posledním místě, a to bez jediného bodového zisku. Soutěž se nakonec vůbec nerozběhla a tým se tak zachránil. „Nechci přehánět, ale i kdyby se hrálo, tak se zachráníme, o tom jsem přesvědčený,“ zvedl prst ostřílený fotbalový harcovník.

Během letní pauzy došlo ve Městě Albrechticích k pořádnému zemětřesení. Do týmu z bruntálského okresu začaly chodit posily, a to těžkého kalibru. Mezi top hvězdy se zařadil Zbyněk Pospěch, útočník, který kopal za Slavii, Liberec, Opavu, Duklu nebo Slovácko. Toho doplnil další bývalý profík Zdeněk Partyš, odchovanec brněnské Zbrojovky, který nejpovedenější část své kariéry zažil ve Slezském FC Opava. A když k nim připočteme ještě Miroslava Šupáka s Janem Hrabovským, začaly Albrechtice budit respekt. „Vždycky jsem rád pracoval s fotbalisty typu Pospěcha nebo Partyše. Věděl jsem, že nám to bude klapat, a to se také potvrdilo,“ pochvaluje si Antonín Mura.

Jedinou porážku utrpěl ambiciózní tým dvaadvacátého srpna, když prohrál v Budišově nad Budišovkou 2:5. „Tohle utkání se nám nepovedlo. Udělali jsme po něm zásadní změnu v sestavě. Stáhli jsme Zdenu Partyše na stopera. Ten svou novou roli zvládl excelentně. Dobře rozehrával balóny. Byli jsme ještě více nebezpečnější,“ poznamenal manažer a trenér v jedné osobě.

Samostatnou kapitolou byla útočná dvojice Zbyněk Pospěch – Miroslav Šupák, která nastřílela devětadvacet branek z šestačtyřiceti. Prvně jmenovaný dal čtrnáct, bratr slavnějšího Tomáše ještě o jednu více. „Co více si může trenér přát, než kdy mu útočník dá více než deset branek,“ pousmál se Antonín Mura.

A jak to vypadá s možným posílením týmu pro jaro? „Nespíme. Máme úzký kádr, musíme ho posílit. Navíc tím, že Zdena Partyš hraje stopera, potřebujeme někoho do záložní řady,“ zdůraznil kouč. První novou tváří je Jiří Mlčoušek, který se vrací z hostování v Krnově.

Antonín Mura je rád, že fotbal v Městě Albrechticích se zvedá. „Výborně pracuje náš výbor, který se stará. Důležitým faktorem je to, že se u nás dobře dělá mládež. Z toho mám obrovskou radost,“ chválí Mura.

Přípravu na nový ročník začnou v Městě Albrechticích dvaadvacátého ledna. V přípravě je prověří například Branice, Kravaře, Heřmanice, Jeseník nebo Jindřichov.