Fotbalovému týmu z Města Albrechtic patří po neúplné části I.B třídy poslední příčka. Klub, který v minulosti hrával i divizi má na kontě bodů nulu. Albrechtičtí se chtěli na jaře pokusit o záchranu, to byl i důvod, proč angažovali zkušeného kouče a manažera v jedné osobě Antonína Muru.

Antonín Mura trénuje Město Albrechtice | Foto: Petr Widenka

Trenér se vrátil zpět na místo činu. Klub v minulosti trénoval. Poté úspěšné působil například v Bruntále, Krnově, Mikulovicích či Řepišti. „Nemáme ani bod, ale jaro je pro nás hratelné. Když se dobře posílíme, uděláme kvalitní přípravu, soutěž zachránit můžeme,“ řekl bezprostředně po svém nástupu do funkce. Přivedl i posily. Políčeno měl i na Jana Hrabovského z divizního Bruntálu. „Náš kádr kvalitu má. Ale otázkou je, zda nám něčemu bude?,“ položil si otázku Antonín Mura. „ Od podzimu jsme nebyli na hřišti. Striktně dodržujeme nařízení vlády. Proto si nedokáži představit, že bychom nyní naskočili do zápasového rytmu. Přijde mi to, jako kdyby hráči sundali v pátek sádru a v sobotu chtěli po něm, aby hrál,“ podotkl zkušený kouč.