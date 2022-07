„Je pravdou, že před rokem a půl jsme na tom dobře nebyli. Po podzimu jsme po devíti kolech byli poslední. Řeknu to tak, že díky covidu jsme nespadli do okresu,“ řekl předseda klubu Petr Kmínek. Do akce byl tak povolán zkušený manažer a trenér v jedné osobě, a to Antonín Mura. „Manažer Antonín Mura byl klíčem k našemu úspěchu. Dokázal přivést hráče a sestavit tým, který soutěž s přehledem vyhrál,“ pokračoval klubový boss.