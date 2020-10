Jen legendární tým Karla Brücknera dokázal do nové sezony odstartovat stejně dobře jako současná Sigma. Svěřenci Radoslava Látala dali vzpomenout na památnou sezonu 1992/93.

Trenér Radoslav Látal (2020) a Karel Brückner (1992) | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč a archiv SK Sigma Olomouc

Pět zápasů, čtyři vítězství. Fotbalisté Sigmy vlétli do nové sezony FORTUNA:LIGY skutečně až nečekaně skvěle a vyrovnali klubový rekord. Naprosto stejnou bilanci i s totožným skóre 9:5 měli Hanáci naposledy před osmadvaceti lety. V té době na lavičce kraloval mýtický Karel Brückner a na hřišti válel jeho legendární tým, který si to v pohárech rozdal jen v tom roce s Realem Madrid, Fenerbahce Istanbul či Juventusem Turín. Vítězství ještě bývala dvoubodová, takže čtyři výhry hodily do tabulky „jenom“ osm bodů.