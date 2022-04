„Hrál jsem v zemi, které napadla moji vlast. V Rusku jsem se cítil opravdu velmi nepříjemně a odchod z klubu byl jediným možným řešením. Lidi na Ukrajině by mě nepochopili, kdybych tam dál hrál,“ vysvětlil Kravčuk v rozhovoru pro BBC.

Ukrainian midfielder Andriy Kravchuk (23) is training with #ManCity after leaving his club in Russia due to the war.