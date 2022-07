Trenér Bílek říkal, že měl velký zájem, abyste zůstal. Co to pro vás znamená?

Je to závazek, ale na druhou stranu mě to samozřejmě potěšilo. Ale když to vezmu z druhé strany, tak i pro mě byla Plzeň priorita. Jsem rád, že se kluby dohodly.

I když jste se vracel do Lechu Poznaň na přípravu, věděl jste, že tam zůstat nechcete?

Ne. Ale už mi není dvacet let. Vím, jak to ve fotbale chodí. Věděl jsem, že ta jednání můžou trvat měsíc. Pořád jsem v přípravě makal na sto procent. S Viktorkou jsem byl v kontaktu a věřil jsem, že to dobře dopadne.

Hrálo ve vašem zájmu zůstat v Plzni roli i to, že pocházíte ze západu Čech?

To bylo nejzásadnější. Navíc v minulé sezoně jsme udělali fantastický úspěch. V Plzni jsem se cítil skvěle. Parta je tady fantastická, rodina i kamarádi se na mě mohli jezdit dívat. To všechno hrálo pro to, abych zůstal. Pro mě nebyla jiná volba.

Ostatní noví hráči tvrdili, že lákadlem pro ně byla předkola Ligy mistrů. To ve vašem případě asi neplatí, když je hraje i Lech Poznaň?

Ale jo. Ono je úplně něco jiného hrát o evropské poháry v cizí zemi nebo v Plzni, kde máte rodinu, kamarády. Já se na to moc těším.

Dá se říct, že i z toho důvodu už je pro vás zahraničí uzavřená kapitola?

To nevím, tak daleko já se nedívám. Neplánuju si věci moc dopředu, koukám jen lehce před sebe. Uvidíme, co přinese čas. (úsměv)

Nejmladší z rodu Čiháků se rve o místo v sestavě mistrovské Plzně

Teď je tedy priorita dostat se s Plzní do Evropy?Přesně tak, to je náš cíl, ještě než začne česká liga. Chceme odstartovat dobře a navázat na minulou sezonu, zkusíme v kvalifikaci dojít co nejdál. Máme dost zkušený tým, abychom si s tím poradili. Musíme se zkoncentrovat a jít do toho naplno.

Už jste se díval, kdo vás čeká?

Sledovali jsme, jak hráli první zápas. Nic lehkého nás nečeká. On si každý řekne: Helsinky, ty musíte přejet. Ale v dnešní době to není snadné s žádným týmem. Vezměte si třeba Slovan Bratislava, ten hrál doma proti Gruzíncům (Batumi), kteří byli víc než poločas v deseti a stejně to bylo bez branek. Jsme nohama na zemi, musíme do toho dát maximum.

Takže počítáte, že postoupí spíš Helsinky než Riga?

Myslím, že si to pohlídají. Mají náskok 1:0. Hrají zodpovědně dozadu.

Vy půjdete do sezony bez útočníka Beauguela. Jak moc vám bude chybět?

Jeho góly budou chybět, přece jen to byl nejlepší střelec ligy. Ale jsou tady kluci, co ho můžou nahradit.

Bude i na vás záložnících, abyste stříleli víc gólů?

Určitě jo. Ale nikde není psáno, že nedá 19 gólů někdo jiný. Věřím našim útočníkům, když jim my ostatní uděláme dobrý servis.

Ukazuje se, že nemůžeme sestavu až tolik točit, hlásil kouč Bílek z Alp

Změní se bez Beauguela nějak styl hry Plzně?Ne. Styl hry nezávisí na jednom hráči, ale na celém týmu. Máme zažité principy. Trenér Bílek se je snaží dostat i do nových hráčů, na tom se nic nezmění.

Vy jste nejčastěji nastupoval právě pod hrotovým útočníkem. Je to pozice, kde se cítíte nejlépe?

Těžko říct. Ono vždycky záleží na tom, jak proti vám soupeř hraje. Někdy se mi tam hraje dobře, jindy mi to sedí víc na beku, protože hodně útočíme. Ale v každém případě mě to táhne dopředu, chci být u gólových situací. Útočení mám v sobě.

Na soustředění v Rakousku jste dostali facku v podobě porážky 1:3 s belgickým týmem Sint-Truiden. Co k tomu říct?

Chápu, že to není tým, který by znal celý svět. Ale já se z každé porážky snažím vzít něco pozitivního.

A to je tomhle případě co?

Dostali jsme tři góly po standardkách, musíme se zaměřit na jejich bránění. V minulé sezoně se nám to nestávalo. Neseděl nám jejich systém 3-5-2, hledali jsme se…

Podívejte se jak fotbalisté Viktorie odložili míče a vyrazili do Alp na kolech

Právě tak hrají i Helsinky, takže užitečná zkušenost?Je to tak. Viděli jsme, co jsme dělali špatně, jak jsme neuspěli, co musíme zlepšit.

Plzeň loni ještě před vaším příchodem z Evropy vypadla. Co udělat letos jinak, abyste byli úspěšní?

Za ten rok jsme si vybudovali vítěznou mentalitu, získali jsme sebedůvěru. A právě takové věci jako nastavení v hlavě, pohárové zápasy rozhodují. Kabina je zdravá, půjdeme tvrdě za úspěchem.

Přišlo ale osm úplně nových hráčů. Může to nějak ovlivnit atmosféru v týmu?

Zdravé jádro zůstalo pohromadě, poradí si s tím. O tohle strach nemám. Když někomu chybí potřebná touha po vítězství, semele ho to. Musí se změnit.

Jakou roli v tomhle hraje trenér Michal Bílek a jeho realizační tým?

Zcela zásadní, všichni fotbal hráli, někteří ještě nedávno. Třeba s Márou Bakošem jsem se i já potkával na hřišti. Všechno to byly vítězné typy a přenáší to i na nás. Je to vidět na každém tréninku. Cpou to do nás a je to dobře, bez toho bychom se nehnuli dopředu.

Vnímáte je vy hráči jinak, když víte, že to byli výborní fotbalisté?

Jo. Když vám něco radí, posloucháte je, protože víte, že něco dokázali. Má to od nich hlavu a patu, úplně jinak to vnímáte.

Jak berete to, že kouč Bílek hodně dbá na taktiku?

Ono to v dnešním fotbale ani jinak nejde. Když budete mít v týmu deset skvělých individualit a budou si dělat na hřišti, co chtějí, k ničemu to nepovede. Bylo to vidět třeba na PSG. Tým je vždycky víc než jedinec. A trenér nám to dává důrazně najevo, vyžaduje plnění povinností a za mě je to tak úplně v pohodě.

Jste teď na soustředění v Rakousku. Jak tady snášíte tvrdý tréninkový dril?

Když děláte něco, co vás baví, tak to neberete jako dřinu. Ať už běháte nebo makáte v posilovně, dáte si to do souvislosti s tím, že je to proto, aby se vám pak na hřišti hrálo lépe. Takže já přípravu neberu jako nutné zlo, pomůže mi to.

Lístky na předkolo jsou v prodeji

Plzeňskou Viktorii už brzy čeká ostrý start sezony, ve 2. předkole Ligy mistrů vyzvou lepšího z dvojice HJK Helsinky – RFS Riga. Úvodní utkání hraje ve středu 20. července na hřišti soupeře, odvetu pak 26. července od 19 hodin v Doosan Areně. Prodej vstupenek na tento zápas už probíhá. Držitelé permanentek na sezonu 2022/2023 mají vstup zdarma, poprvé v pohárové historii. Ostatní si mohou lístky zajistit v předprodeji, k mání jsou vstupenky opět ve čtyřech cenových kategoriích – lze je pořídit v rozmezí 190, 270, 340 a 400 korun. Prodávají se ve Viktoria shopu (9-17 hodin), ale také je lze zakoupit online a na prodejních místech Plzeňské vstupenky. Omezení je nastaveno na maximální počet pěti kusů na osobu.