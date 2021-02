Přesto Pavel Vrba, nový trenér fotbalistů z Letné, start do ostře sledované mise zvládl. Sparta zvítězila na stadionu Sigmy 3:2, byť prohrávala o dvě branky a kopala se proti ní penalta.

„S výhrou jsme spokojeni, ale klidně to mohlo skončit opačným výsledkem,“ uznal Vrba. „Je to pro něj dobrý začátek,“ přikývl Jan Nezmar, bývalý útočník, sportovní ředitel v Liberci i Slavii, jenž nyní působí v roli konzultanta v polském klubu Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Dopracovat se ke třem bodům však bylo tuze zapeklité. Olomouc byla na soka (byť přijel s novým šéfem) detailně nachystaná.

Důvod je zřejmý, její trenér Vrbu dobře zná. Radoslav Látal pod ním kopal v Baníku Ostrava, dokonce společně oslavili mistrovský titul. „Trénoval mě, jeho rukopis znám, pro jistotu jsme se dívali i na jeho zápasy v Plzni,“ popsal Látal přípravu na duel. „Hraje systém 4–2–3–1, čekali jsme ho,“ dodal.

„Musím se pochválit, že jsem trefil sestavu,“ usmál se Nezmar. „Pavel Vrba má jasně danou herní filozofii a koncepci,“ prohlásil Nezmar.

Odlišný systém

Je pravda, že přechod na odlišný systém oproti tomu, jenž prosazoval ve středu odvolaný kouč Václav Kotal, byl předvídatelný.

Přesto se ukázalo, že nebude samospasitelný. Vrba totiž (zatím) nemá uzpůsobený kádr pro svůj styl hry. „Nejsem si úplně jistý, zda má v současné Spartě na některých postech hráče, kteří úplně zapadají do jeho herní filozofie,“ všiml si také Nezmar.

Scházejí mu především hráči na kraj obrany, kde mu v nejlepších plzeňských letech létali David Limberský, František Rajtoral či Radim Řezník. Na krajích defenzivy hráli v neděli univerzál Michal Sáček a Dávid Hancko, jenž se lépe cítí ve středu obrany.

Potíže se projevily, a to jednoznačně. Sigma svou aktivitou vládla vlastně až do 60. minuty. „Strávil s námi tři dny, to není moc času. Ale řekl bych, že dokáže dát jasně najevo, co od nás na hřišti chce. Až budeme mít společně víc času, projeví se to,“ našel omluvu střelec dvou gólů David Moberg Karlsson.

Jeho branky přišly po snížení Ladislava Krejčího staršího, po němž se Sparta zvedla. Neměl na to však vliv jen tento psychologický moment, ale také Vrbovy zásahy. Trenér trefil střídání, například Libor Kozák vybojoval dvě penalty. Od prvního gólu u lajny viditelně ožil, zapojil více emocí i pokynům k mužstvu. „V zápase se trenér dostává do varu, ukážou se mu zase jiné věci,“ popisoval kouč.

Pro Spartu jde však jen o první krůček. Vrba vyhlásil za cíl do roku a půl postoupit do Ligy mistrů. Může to zvládnout?

„Patří do skupiny nejkvalitnějších trenérů u nás, kteří dokážou zúročit potenciál hráčů, jak to dokázal v Plzni,“ řekl Nezmar.

Další duel čeká Vrbu v neděli, Sparta přivítá Karvinou.