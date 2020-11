Pokud detailně nesledujete především německý fotbal a konkrétně Borussii Dortmund, dost možná jste o něm ještě nikdy neslyšeli. Ovšem Youssoufa Moukoko má slušně nakročeno k tomu, aby se jeho poněkud složitěji znějící jméno museli učit komentátoři po celém světě.

Na začátek se sluší popřát mu vše nejlepší k narozeninám. Ty totiž slaví právě dnes. Je mu šestnáct roků.

A už zítra může přepsat historii německé nejvyšší fotbalové soutěže. Z čela tabulky nejmladších hráčů, kteří kdy do Bundesligy nastoupili, totiž možná vystrnadí legendu Borussie Nuriho Sahina.

Ten v barvách vestfálského celku odehrál přes dvě stovky utkání, přičemž k tomu vůbec prvnímu v lize nastoupil, když mu bylo 16 let a 335 dní. To může Youssoufa překonat téměř o rok.

Nejmladší hráči v Bundeslize:



1. Nuri Sahin (Dortmund) - 16 let, 11 měsíců, 1 den

2. Yann Aurel Bisseck (Köln) - 16 let, 11 měsíců, 28 dní

3. Florian Wirtz (Leverkusen) - 17 let, 15 dní

4. Jürgen Friedl (Frankfurt) - 17 let, 26 dní

5. Ibrahim Tanko (Dortmund) - 17 let, 1 měsíc, 30 dní

Stačí k tomu, aby zasáhl do sobotního utkání proti Hertě Berlín. A signály vysílané nejen z německých médií, ale i přímo z klubu nasvědčují tomu, že by se tak mohlo stát.

Ale i kdyby ne, chvíle, kdy hoch, který ve svých patnácti letech dělá v Dortmundu kapitána o čtyři roky starším spoluhráčům a na mezinárodní úrovni má odehrané dva zápasy za německou dvacítku, přijde, co nevidět.

Neotřásá se ale jen rekordní listina německé Bundesligy. V ohrožení je také maximum slavné Ligy mistrů, kde nejbližší utkání čeká Dortmund příští úterý proti Bruggám. Když totiž v listopadu 1994 nastupoval v dresu Anderlechtu do utkání proti Steaue Bukurešť Céléstine Babayaro, bylo mu 16 let a 87 dní.

Nejmladší hráči v Lize mistrů:



1. Céléstine Babayaro (Anderlecht) - 16 let, 87 dní

2. Rayan Cherki (Lyon) - 16 let, 102 dní

3. Alen Halilović (Dinamo Záhřeb) - 16 let, 128 dní

4. Youri Tielemans (Anderlecht) - 16 let, 148 dní

5. Charis Mavrias (Panathinaikos) - 16 let, 242 dní

Takovou perličkou navíc je, že nigerijský levý obránce je současně i nejmladším vyloučeným hráčem Ligy mistrů. To samé utkání pro něj totiž po červené kartě skončilo už v 37. minutě. Tenhle primát by si Moukoko nejspíš rád odpustil, nicméně jiné má nadosah.

Nejmladší hráči v dalších evropských ligách:



Premier League: Harvey Elliott (Fulham) - 16 let, 1 měsíc

Serie A: Amadeo Amadei (AS Řím) a Pietro Pellegri (Janov) - 15 let, 9 měsíců, 5 dní

La Liga: Luka Romero (Mallorca) - 15 let, 7 měsíců, 6 dní

Ligue 1: Joël Fréchet (Lyon) - 15 let, 10 měsíců, 29 dní

1. česká liga: Dominik Mašek (Příbram) - 15 let, 10 měsíců, 18 dní