V řadě mužstev si to vzali k srdci. Jako správný příklad může sloužit Erling Haaland z Borussie. Norský mladík dal první gól, ale žádnou bujarou gestikulaci jste neviděli. Chvilku běžel, pak v několikametrové vzdálenosti od spoluhráčů zatancoval. Toť vše, hotovo.

Jinak se zachovala Hertha Berlín. Po triumfu 3:0 na půdě Hoffenheimu zazněla směrem k týmu z německé metropole docela hlasitá kritika.

Hosté slavili bouřlivě (došlo i k políbení spoluhráče). Německo bylo v šoku a někteří žádali trest pro Dedrycka Boyatu za nerespektování pravidel.

Ovšem nic takového nečekejte - Bundesliga prý podobné chování nezakázala - jen doporučila, co je vhodné… "Fotbal je o emocích. Snad to lidé chápou,“ podotkl kouč Bruno Labbadia. A co na to sám Boyata? Prý nešlo o žádný polibek. "Jen jsem něco vysvětloval spouhráči," vzkázal.

Ticho na stadionu zapříčinilo i další problém. Vraťme se k zápasu Dortmund - Schalke, kdy hráčů hostů Jean-Clair Todibo urazil Haalanda. Sprostou nadávku vztaženou k rodině slyšeli díky zvukovým mikrofonům všichni u obrazovek. Tady zatím vedení soutěže mlčí, ale je pravděpodobné, že ji bude řešit minimálně vedení Schalke.

Incident se totiž objevil v řadě médií, včetně Anglie či Španělska. Todibo, 20letý talentovaný Francouz, v Gelsenkirchenu hostuje z Barcelony.

Zdroj: Youtube