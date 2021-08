/VIDEO/ Klidné nedělní fotbalové dopoledne rozvířila situace z brněnského druholigového derby mezi Líšní a Zbrojovkou (1:2). Fanouška, který vnikl na hřiště a napadl pořadatele, zpacifikoval líšeňský Jan Silný a odnesl to vyloučením. Český fotbal v minulosti zažil už několik podobných excesů.

Co doopravdy pošeptal Ondřej Kúdela do ucha Glenu Kamarovi, se už nikdy nikdo nedozví... | Foto: ČTK

Ženáč Ritchie

Možná „nejpopulárnějším“ v tomto směru je případ Zdeňka Urbana. Že vám to jméno nic moc neříká? Tenhle muž je totiž znám spíš pod přezdívkou Ritchie. Je tomu už osmnáct let, co se tenhle chlapík rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou.