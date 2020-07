Hlučínští fotbalisté mají problém. Jeden z hráčů byl pozitivně testován na COVID-19 a celý tým áčka, který působí v MSFL musí do dvoutýdenní karantény. Tým tak během úterního dne ruší soustředění v Háji ve Slezsku, výrazně narušena je tak příprava na nový soutěžní ročník.

Fotbalový Hlučín má problém | Foto: FC Hlučín

„Bohužel je to tak, jeden z našich hráčů byl pozitivně testován na COVID 19,“ potvrdil Deníku informaci ředitel FC Hlučín Lukáš Petřík. „Tým byl poslán do dvoutýdenní karantény, respektive hráči, kteří s ním přišli do kontaktu. Jednalo se o čtvrteční a páteční trénink, do sobotního utkání už dotyčný nenastoupil,“ doplnil Petřík a pokračoval: „Hráči nyní budou testováni. Další kroky budou učiněny dle pokynů hygieny.“