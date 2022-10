Původní domněnka, že jde o alergii, se po několika dnech ukázala být mylnou. Tak s rodiči vyhledal onkologa. Verdikt byl jasný a krutý. Rakovina. Matěj Šín se nehroutil.

„Popravdě, do žádné deprese jsem neupadal. Spíše jsem uvažoval nad tím, jak rychle to budu mít za sebou, za jakou dobu se stihnu vrátit, a zda bude mít léčba nějaké důsledky. Navíc všichni okolo mě motivovali. Nebylo těžké najít sílu k boji,“ popisuje své tehdejší pocity mládežnický reprezentant.

Následoval nástup na onkologii a léčba chemoterapií, kterou v rámci možností zvládal. „Měl jsem hodně nevolnosti, zvracel jsem, ale nemyslím si, že bych na tom byl úplně špatně. Okolo mně byly i mnohem horší případy,“ vybavuje si Matěj Šín.

OBROVSKÉ GESTO SPOLUHRÁČŮ

Podporu cítil ze všech stran. Od rodiny, přátel, přítelkyně i klubu. Hráči A-týmu šli dokonce do hola. „Obrovské gesto, fakt pěkné. Bylo to pro mě překvapení, byl jsem z toho neskutečně nadšený,“ vzpomíná si mladík. „Víte, je to depresivní, pokud si to řeknete. Ale když hlavu a myšlení zaměstnáte, tak to jde. U mně to byli mí blízcí, díky kterým jsem měl pořád o zábavu postaráno. A hlavu jsem tím vždy oblbnul,“ usmívá se Šín.

„Navíc já se upnul k návratu k fotbalu, k učivu a vůbec do normálního života. To bylo mé světlo na konci tunelu,“ pokračuje.

Inspirací v dobrém příkladu našel u někdejšího badmintonisty Petra Koukala. „Četl jsem jeho autobiografii, ze které jsem čerpal, jak to probíhalo, jak to prožíval. Jen tam byly určité diametrální rozdíly, protože on to měl před deseti lety. Od té doby se léčba posunula. To mi také dodávalo pozitivní myšlení,“ podotýká Šín.

Po několika měsících přišla dobrá informace. Nemoc porazil. „Skvělý pocit, úleva. Já ale od začátku to vnímal tak, že mě to nemůže skolit,“ dušuje se fotbalista. „Ale jako extra vítězství jsem to nebral. Lidí na onkologii je hodně, a ne každý dopadne, jako já. Spíše jsem doufal, že se vrátím. Jen jsem počítal dny, až se tak stane,“ dodává Matěj Šín.

SRANDISTA A BOJOVNÍK

Souhlasí s tezí, že rakovinu poráží především srandisté a bojovníci. „Myslím si, že jsem obojí,“ poznamená. „Pomůže vám hlavně radost z maličkostí, kterými si život zpříjemníte. Jak jsem řekl, je důležité mít pozitivní myšlení, mít světlo na konci tunelu a bojovat s tím. To bych poradil každému, komu se stane, že tuto nemoc má,“ má jasno.

Zrovna ve čtvrtek ohlásil osmnáctiletý hokejový obránce Hradce Králové Matěj Pinkas, že také bojuje s rakovinou. „Sám jsem po diagnostikování vnímal, že takových sportovců je víc. Tímto bych mu chtěl popřát hodně štěstí. Určitě to zvládne,“ doufá Matěj Šín s tím, že do budoucna by se chtěl zapojit do boje proti rakovině.

Aktuálně se pomalu vrací do života. I fotbalového. V pátek absolvoval druhý trénink s týmem, byť při maximální opatrnosti. „Chtěli jsme, aby se dostal do kolektivu mezi kluky. Je to lepší, než běhat někde sám v parku. Může mu to pomoci i po psychické stránce,“ myslí si šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Ještě se čeká na poslední vyšetření, koncem měsíce by mělo být jasno. „Doufáme, že vše dobře dopadne a pak se bude moci naplno připojit k týmu, protože dosud kvůli horší imunitě nemohl moc do kolektivu. Zatím má individuální trénink jeden a jednoho, aby se nedostával mezi lidi,“ vysvětluje Mikloško.

„S Matějovou agenturou Sport Invest jsme se domluvili, že mu v Olomouci u vynikajících kondičních trenérů u Andrleho udělají zátěžové testy, jak na tom je. Spolupráce funguje velmi dobře,“ pochvaluje si Luděk Mikloško.

ENERGIE, CHUŤ A NADŠENÍ

Výborné rozpoložení potvrzuje i samotný hráč, byť jeho hlavu „zdobí“ pleš, dochází stále na týdenní kontroly a v tréninku ještě musí dodržovat určitou tepovou frekvenci. „Cítím obrovskou energii. Jak z týmu, který se chce po předchozím období zvednout, tak i osobně sám ze sebe. Jsem plný chuti a nadšení, že mohu být zase na trávníku a trénovat s áčkem. To byla moje velká motivace,“ líčí Matěj Šín.

Nemoc mu ale také změnila myšlení. „Už vím, že jsou horší věci, než tlak na hřišti. Že zdraví není samozřejmost. Proto si užívám toho, že tu mohu být, navíc když vím, že se mnou v Baníku dál počítají. V lednu se chci dostat do přípravy a bojovat o místo. Mluvil jsem o tom i s trenérem, jak to vidí on, jak já, a řekl mi, že se na zimu těší. Já také,“ uzavírá Matěj Šín.