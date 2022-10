Gólman Trefil se stává po úvodních neslaných, nemastných výkonech velkou oporou Sigmy a dává zapomenout na svého kolegu Macíka. Chytil svoji šanci za pačesy a působí fantastickým dojmem. Extrémně kvalitní je hlavně jeho hra nohou. Dlouhé míče, kterými zakládá útoky na silného a agresivního Chytila, jsou velkou hrozbou pro každou obranu.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Naprosto nadstandardní výkon podal Mojmír Chytil. Je velmi důležité, že jej dokáže zopakovat a myslím, že má nakročeno k dalšímu kroku v kariéře, neboť zájem o jeho služby z movitějších či věhlasnějších klubů už náš klub reflektuje. Moc mu to přeji.

Jeho prodej opět naplní kasu a věřím, že mužstvo dokážeme kvalitně posílit, a to hlavně na místě kreativního středového hráče, který nám chybí k tomu, abychom se pohybovali v horní polovině tabulky pravidelně.

Pochvalu si nevyslechl v neděli večer po utkání v Liberci ostravský trenér Vrba. Naopak, dostal padáka. Po velmi neuspokojivých výsledcích i výkonech to není žádným překvapením.

Sigma skolila Slavii po sedmi letech! Sedm tisíc diváků vidělo dvě krásné trefy

Oceňuji, že Baník nebyl sentimentální, vyhodnotil si správně situaci okolo mužstva a odvolal legendárního trenéra. V danou chvíli to bylo jediné správné řešení. Trenér Vrba má za sebou spoustu úspěchů, ale zde nedokázal naplnit představy ostravského vedení ani fanoušků.

Zarážející jsou zprávy z ostravského tábora, které se mimo jiné šeptaly i v letenských kancelářích, že trenér Vrba nepůsobil až tak profesionálně, jak by si tyto pozice vyžadovaly. Pokud se spekulace zakládají na pravdě, tak by to pro mě bylo překvapení. Co však nebylo překvapivé, byly zbytečné Vrbovy výlevy proti žurnalistům po každém utkání Baníku. Na kouče ani mediální oddělení klubu nevrhaly dobré světlo. Trenérovi Vrbovi přeji, ať se mu v příštích angažmá daří lépe než v Baníku.

David Kobylík

FOTO: Nejvyšší návštěva sezony na Sigmě. Byli jste u skalpu Slavie? Najděte se