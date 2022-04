Rýmařov má velkou marodku, navíc karetní trest vyřadil ze hry Michala Furika. Do základní sestavy tak naskočil dorostenec Tomáš Palys. „Nastoupili jsme do utkání v oslabené sestavě. Musím říci, že Tomáš zvládl svou roli velmi dobře,“ chválil domácí kouč Milan Furik svého svěřence. První poločas příliš zajímavých momentů nenabídl. „První půle byla opatrná. My jsme dostali do dvou šancí, ale nic jsme z nich nevytěžili.“ řekl ještě domácí kouč. „Hru hodně kazil silný vítr. Balon byl ve vzduchu. Moc nebezpeční jsme nebyli,“ přiznal šéf bílovecké lavičky Peter Šloff.

Pět minut po přestávce kopala Jiskra rohový kop. Na míč si nejvíce vyskočil Kamil Kocúr a domácí vedli – 1:0. A to nebylo vše. O pět minut později prodloužil Kršek balon na Navrátila a bylo to 2:0. „Vstup do druhého poločasu jsme měli skvělý. Vypracovali jsme si dvougólový náskok a tím soupeře zaskočili,“ pochvaloval si šéf domácí lavičky. „Nechápu to. Dostali jsme góly z kategorie zbytečných. Neuhlídáme hráče při rohu, přitom vysoké hráče máme,“ zlobil se Šloff. Chvíli na to měl velkou šanci Navrátil, ale nedal. „Soupeř dal nakonec kontaktní gól, ale nám se dařilo hru kouskovat a vyhrát. Vzhledem k tomu, jak velké máme absence, má toto vítězství velkou cenu,“ byl rád Milan Furik. „Měli jsme posledních patnáct minut velkou převahu, dali jsme ale jen jeden gól. Zklamání je velké. Snad krom tří kluků si všichni mysleli, že se soupeř porazí sám. Ale tak to není,“ uzavřel naštvaný trenér Bílovce.

Rýmařov – Bílovec 2:1 (0:0)

Branky: 50. K. Kocúr, 55. Navrátil – 89. Krayzel. Rozhodčí: Novák – Zapletal, Řezníček. ŽK: D. Furik, Procházka – Cverna, Mikuš, Pavlík, Raszyk, Dostál. Diváci: 190.

Rýmařov: Kameník – D. Furik (73. Hradil, 90. Krywda), K. Kocúr, Hleba, Procházka – J. Kocúr (46. Křepelka), J, Furik, Konečný, Kršek (59. Tihelka) – Palys, Navrátil, Trenér: Milan Furik.

Bílovec: Vyklický – Tomášek, Cverna, Krayzel – Raszyk (76. Rozsypal), Mikuš (63. T. Socha) – Pavlík, Pěla (35. Dostál), Dluhoš (63. Dresler) – Limanovský, Střelec. Trenér: Peter Šloff.