„Myslím si, že je to velice atraktivní soupeř na domácím hřišti a bude to vynikající rozlučka s podzimní částí sezony. Doufám, že se nám podaří vyprodat stadion a bude to příležitost pro další a mladší kluky v kádru, protože spousta hráčů bude na reprezentaci. Ale to čeká i Spartu,“ uvedl ve vysílání ČT Sport šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško, který potvrdil, že klub chce – i vzhledem k postavení v ligové tabulce – dojít v poháru co nejdál.

Šok: Hlučín katem Plzně! Dominik Smékal sestřelil mistra hattrickem

Dosud na ostravských kopačkách skončily třetiligoví protivníci Kroměříž a Velvary. Se Spartou se Baník v poháru utkal naposledy ve stejné fázi v březnu 2021 a na Letné prohrál 0:1. Teď bude mít v souboji rivalů k dispozici prostředí Městského stadionu ve Vítkovicích.

V osudí bylo celkem třináct prvoligových celků. Chyběly pouze již vyřazení Jablonec, Pardubice a Plzeň, kterou nedávno z poháru vyprovodil účastník MSFL Hlučín. Ten nyní může pomýšlet na skalp dalšího ligisty, šokovat tentokrát může Bohemians v legendárním Ďolíčku.

Video: Hlučínský hrdina Jakub Lapeš: V dalším kole chci Spartu

Kromě Hlučína osmifinálovou šestnáctku doplnily druholigové týmy Vyškova a Karviné. Prvně jmenovaný pojede do Zlína, Slezané pak narazí doma na účastníka evropských pohárů Slavii Praha. Zajímavé jsou ale i další dvojice. Jak vypadají?

Los osmifinále MOL Cupu (sobota 19. listopadu): Baník Ostrava – Sparta Praha, Bohemians Praha 1905 – FC Hlučín, MFK Karviná – Slavia Praha, Slovan Liberec – Sigma Olomouc, 1. FC Slovácko – Mladá Boleslav, FK Teplice – Zbrojovka Brno, Trinity Zlín – MFK Vyškov, České Budějovice – Hradec Králové.