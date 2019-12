Nový kouč by měl být jmenován v průběhu následujících dnů. Žhavým kandidátem je Luboš Kozel.

“Bohumil Páník má zcela nezpochybnitelnou zásluhu na úspěšném etablování Baníku v první lize po postupu z druhé ligy. Přebral tým v kritické situaci na sestupovém místě a dokázal ho vytáhnout nejprve k záchraně, a pak i do horní poloviny tabulky. Za to mu jsme vděčni a dnes jsme mu za to znovu poděkovali. Teď to cítíme tak, že ta první etapa klubu po návratu do nejvyšší soutěže končí a čeká nás další víceletý cyklus, ve kterém chceme pokračovat trošku jiným směrem. Trenéru Páníkovi jsme poděkovali a přejeme mu hodně úspěchů do další práce,” řekl sportovní ředitel FC Baník Ostrava Marek Jankulovski.

Páník končí na lavičce Baníku po necelých dvou letech. V březnu 2018 převzal mužstvo po Radimu Kučerovi s tím, aby se pokusil o záchranu, v kterou už nikdo nedoufal. Po 20. kole byl totiž ostravský celek s pouhými 12 body na posledním 16. místě.

Dvaašedesátiletému kouči se podařil s týmem zázrak. V následujících jedenácti zápasech získal 19 bodů, skončil na 13. příčce a těsně se tak udržel v nejvyšší soutěži. Rozhodovalo závěrečné 30. kolo, v němž Baník doma přehrál Brno 2:0 a slavil, jako by získal titul.

V uplynulém ročníku ligy atakoval Páník účast v pohárové Evropě. Ani dvě šance však nakonec nestačily. Nejprve přišla porážka 0:2 ve finále MOL Cupu se Slavií v Olomouci, poté následovala domácí prohra 0:1 v kvalifikaci o Evropskou ligu s Mladou Boleslaví.

Páníkovi se stal osudný letošní podzim, který zakončil na sedmém místě s 31 body. Paradoxem je, že v posledních pěti zápasech neprohrál a získal 9 bodů. Nepomohla mu ani třetí nejlepší obrana po Slavii a Plzni, stejně jako čtyřbodová ztráta na třetí Jablonec.